Bakan Yardımcısı Gürlek İstanbul’a yeni başsavcı

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Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ise Yargıtay üyesi seçildi.
- Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
- Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
- Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Semih Akgün, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılı-ğı’na,
- Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
- İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Sezgin, Karşıyaka Başsavcılığı’na,
- Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Hazar Turan Alim, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlı-ğı’na,
- İstanbul 1. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz, İstanbul Bölge İdare Mahkeme-si Başkanlığı’na.
YARGITAY ÜYELERİ
Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler:
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz,
- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu,
- Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı,
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak,
- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Daire Başkanı Osman Kiper,
- HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala,
- İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan,
- Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San,
DANIŞTAY ÜYELERİ
- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz,
- Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu,
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanı Cengiz Aydemir...