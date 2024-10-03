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Bakan Yardımcısı Gürlek İstanbul’a yeni başsavcı

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#Akın Gürlek#Şaban Yılmaz#HÂKİMLER Savcılar Kurulu
Bakan Yardımcısı Gürlek İstanbul’a yeni başsavcı
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

HÂKİMLER Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul bir dizi kritik seçim ve atamaya imza attı.

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Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ise Yargıtay üyesi seçildi.

- Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na,

- Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na,

- Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Semih Akgün, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılı-ğı’na,

- Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na,

- İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Sezgin, Karşıyaka Başsavcılığı’na,

- Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Hazar Turan Alim, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlı-ğı’na,

- İstanbul 1. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz, İstanbul Bölge İdare Mahkeme-si Başkanlığı’na.

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YARGITAY ÜYELERİ

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler:

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz,

- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu,

- Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı,

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak,

- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Daire Başkanı Osman Kiper,

- HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala,

- İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan,

- Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San,

DANIŞTAY ÜYELERİ

- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz,

- Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu,

- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanı Cengiz Aydemir...

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#Akın Gürlek#Şaban Yılmaz#HÂKİMLER Savcılar Kurulu

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