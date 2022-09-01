Bakan Yardımcısı Fatma Varank'tan 'sıfır atık' mesajı: Milli serveti koruyor

Güncelleme Tarihi:
Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ’de İklim Değişikliğiyle Mücadelede Sıfır Atık ve İklim Elçileri paneli gerçekleşti. Panelde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu sıfır atık hareketinin birçok açıdan olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Fatma Varank, “İklim değişikliğini en büyük sebebi üretim ve tüketimdeki kontrolsüzlüktür. Bilhassa bu zincirin temelini oluşturan hammadde temini, çevreyi, en çok kirleten faaliyetler arasındadır. Teknolojik gelişmeler geri dönüşümle birlikte bu kirliliğin en düşük seviyeye indirilmesine ve hatta vadede sıfır emisyon sağlamaktadır. Sıfır atık projesi bu anlamda bizlere bir yol haritası, geniş bir vizyon ve büyük bir projeksiyon sunuyor. Bu yol haritasında temel hedefimiz atık oluşturmamaktır. Eğer oluşan atık varsa onu geri dönüşümle israftan kurtarıp yeniden üretime dahil ediyoruz. Döngüsel bir ekonomi modeli olan sıfır atık hareketi hem israfın önüne geçerek milli serveti koruyor, hem de yeni yeni iş kolları üreterek istihdama katkı sunuyoruz” diye konuştu.
“BAKANLIK OLARAK TEKNOLOJİNİN BÜTÜN İMKANLARI SEFERBER EDİYORUZ”
Bakanlık olarak teknolojiyi etkin kullandıklarını söyleyene Varank, "İklim değişikliğinden kaynaklanan sellerde, yangınlarda ve depremlerde hasar tespit çalışmalarından durum analizine kadar her alanda milli teknoloji hamlemizin sembolü İHA’larımızdan istifade ediyoruz. Kısacası bakanlık olarak şehirlerimizi geleceğe daha sağlıklı ve temiz olarak taşımak adına teknolojinin bütün imkanlarını seferber ediyor, bu süreçleri en geniş kapsamlı şekilde katılım ve uyum sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, Çevre Şehir ve İklim Dergisi Editörü Prof. Dr. Kasım Yenigün, Görsel Sanatçı Deniz Sağdıç ve iklim elçisi Batuhan Ateş'in katıldığı panel toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.