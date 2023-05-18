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Bakan Yardımcısı Duran: 'Sevgi pıtırcıkları'nın nasıl duygular taşıdığını da gördük

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#ANKARA#Deprem#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Duran: Sevgi pıtırcıklarının nasıl duygular taşıdığını da gördük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 14:36

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, depremzede ailelerle bir araya gelip, "Sosyal medyada bazı dengesiz paylaşımlar oluyor. Bunlar sizi üzmesin, daha da bilinçlendirsin. 'Sevgi pıtırcıkları’nın, içlerinde nasıl duygular taşıdığını da görmüş oluyoruz" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlenen 'Geleneksel Aile Etkinliği' kapsamında, deprem felaketinden etkilenen aileler Ankara Konağı'nda ağırlandı. Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran'ın katıldığı etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Duran, öğle yemeğinin ardından ailelerin istek ve şikayetlerini dinledi, hediyeler verdi. Depremzede çocuklar ise palyaço eşliğinde eğlendi.

'DENGESİZ PAYLAŞIMLAR SİZİ ÜZMESİN'

Duran, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Aile toplumun en temel kurumudur. Bir toplumda aile ne kadar güçlü ve huzurluysa; toplum da o kadar güçlü ve huzurlu olacaktır. Her politikamızı şekillendirirken aileyi temel alıyoruz. Geleneksel değerlerimizi, kültür mirasımızı, yol haritası olarak kabul ediyoruz. Depremden doğrudan ve dolaylı yoldan etkilenen ailelere maddi ve psikososyal desteklerimizi sağlamaya devam edeceğiz. Aileyi ayakta tutan dinamikleri güçlendirmeliyiz, bizden sonraki nesillere aktarmalıyız. Depremin yaraları sarılmaya başlandı. Devletimiz çok güçlü, Sayın Cumhurbaşkanımız çok inançlı. Sizlerin eskisinden daha güzel bir hayata kavuşması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edecek. Sosyal medyada bazı dengesiz paylaşımlar oluyor. Bunlar sizi üzmesin, daha da bilinçlendirsin. 'Sevgi pıtırcıkları’nın, içlerinde nasıl duygular taşıdığını da görmüş oluyoruz" dedi. (DHA)

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#ANKARA#Deprem#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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