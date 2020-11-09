DHA
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Bakan Yardımcısı Çataklı'dan İzmir’de yapılan konteyner kent için tarih açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir’de depremden etkilenenler için yapılan konteyner kentin 14 gün sonra hazır olacağını açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir’de depremden etkilenen vatandaşlarımızın konaklayacakları konteyner kentin kurulum çalışmaları hızla devam ediyor. 14 gün sonra misafirlerimiz için hazır olacak" dedi.
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