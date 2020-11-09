Bakan Yardımcısı Çataklı'dan İzmir’de yapılan konteyner kent için tarih açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir’de depremden etkilenen vatandaşlarımızın konaklayacakları konteyner kentin kurulum çalışmaları hızla devam ediyor. 14 gün sonra misafirlerimiz için hazır olacak" dedi.