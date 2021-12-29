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Bakan Yardımcısı Çataklı sel bölgesinde incelemelerde bulundu

#İsmail Çataklı#Sel#Kırklareli
Bakan Yardımcısı Çataklı sel bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen sele ilişkin, "Derenin taşması sonucu 52 evin giriş katlarını su basmış durumda. Burada tahliyeler valiliğimizin koordinasyonunda gerçekleştirilmiş. Çok şükür herhangi bir can kaybının, yaralanmanın olmaması teselli." dedi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketi sonrası incelemelerde bulundu. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Çataklı’ya derenin taşması sonucu sel sularından etkilenen yerler hakkında bilgi verdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ve AFAD Başkanı Yunus Sezer daha sonra evini su basan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çataklı, burada yaptığı açıklamada, "Derenin taşması sonucu 52 evin giriş katlarını su basmış durumda. Burada tahliyeler gerçekleştirilmiş valiliğimizin koordinasyonunda. Fiziki hasar olarak bir binamızda hasar gözüküyor ,ama diğer evlerin giriş katlarını sular basması nedeniyle günlük hayatı, yaşamı olumsuz etkilediğini çıplak gözle görebiliyoruz.

Bunun dışında da gerek karayolları ağında olan bazı noktalarda, gerek köy yollarında, mahalle yollarında da yer yer kapanmalar olmuş ise de bunlar kısa süreli müdahaleler sonrasında ulaşıma açılmış durumda. Sadece iki köy yolunda anayolunda ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Onlar da alternatif yollar var dolaysıyla ulaşılmayan bir yerlerim, yerimiz şu an için yok. Tahliye edilen vatandaşlarımızla ilgili gerekli tedbirler valilik tarafından alınmış durumda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da bölgedeki durumu yakından takip ediyor. Alanı gördük. İnsanlarımızın günlük hayatını çok etkilemiş durumda. Çok şükür herhangi bir can kaybının, yaralanmanın olmaması teselli. Vatandaşlarımızın evlerinde, giriş katlarında özellikle hasarlar var. Eşyalarda hasarlar var, ancak bunlar devletimizin ilgili kurumları, başta AFAD'ımız olmak üzere ilgili kurumlar tarafından karşılanacak. O yönden çok sıkıntı yaşatmayacağız vatandaşlarımıza” diye konuştu.

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Bakan Yardımcısı Çataklı sel bölgesinde incelemelerde bulundu

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