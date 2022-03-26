Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yanık'tan Ukrayna'dan tahliye edilen çocuklarla ilgili açıklama

#Derya Yanık#Ukrayna#ÇOCUK
Bakan Yanıktan Ukraynadan tahliye edilen çocuklarla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ukrayna’da savaş nedeniyle tahliye edilen, çocuk evlerinde (yetimhane) kalan çocuk ile bakım personelinin Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Bakan Yanık paylaşımında, "Ukrayna’daki savaşı tüm Türkiye kaygıyla izliyor. Her çatışmada olduğu gibi yine kadınlar ve çocuklar orantısız risk altında. Ukrayna'daki durumdan etkilenen, risk altındaki 143 çocuğu ve beraberindeki 42 bakım personelini geçici olarak ülkemizde misafir edeceğiz. Türkiye, büyük devlet vizyonu ve vicdanı merkeze alan bakış açısıyla bir yandan barış için diplomatik girişimlerini sürdürürken diğer yandan mazlumları ve mağdurları himaye etmeye devam ediyor. Bu olay da gösteriyor ki dünya, güvenin ve huzurun adresi olarak Türkiye'ye yönünü çevirmiş durumda" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derya Yanık#Ukrayna#ÇOCUK

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı