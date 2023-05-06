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'Vatandaş maaşı' nasıl bağlanacak? Bakan Yanık CNN TÜRK'te yanıtladı

Güncelleme Tarihi:

#Derya Yanık#Secim2023#AK Parti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 11:18

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN TÜRK'te soruları yanıtladı. Bakan Yanık, "Vatandaş maaşı' nasıl bağlanacak?" sorusuna, "28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde 'Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir" dedi.

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İşte Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

(The Economist'e tepki) Her seçim öncesi bir parmak sallamaya kalkarlar vesayet odakları, her seferinde de millet gereken cevabı verir. Milletin iradesini tecelli edeceğini her seferinde tekrar eden, seçim sonuçlarına kadar hiçbir sonuçtan emin olmayacak bir siyasi lider. Böyleyken, buna rağmen, hala 'gidecek' gibi son derece çirkin, Sayın Cumhurbaşkanımızın hak etmediği ifadelerle seçime gölge düşürmeye çalışmak bir öğrenilmiş çaresizliktir.

Biz gülüp geçiyoruz bir tarafıyla, çok aciz tepkiler bunlar. Milletimiz gereken cevabı 14 Mayıs'ta verecek, biz milletimize güveniyoruz. Seçmenin gündemi her zaman daha rasyoneldir.

Sonuç itibarıyla burası deprem bölgesi. Bir taraftan depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

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SOSYAL YARDIMLAR

Sosyal yardımlarımız dezavantajlı gruplara sağlanan yardımlar. Birey yoksulluk sınırına düşmeden destek vereceğiz. Şu anda sayı vermeyeyim, ama böyle bir grup olduğunu tespit etmiştik. Bizim sosyal yardımlarımız son derece esnek.

'VATANDAŞ MAAŞI' NASIL BAĞLANACAK? 

Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde 'Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiği, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var.

Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir. Bizim için tek ölçü milletimizin ihtiyacıdır. 'Biz söylüyoruz onlar yapıyor' lafına gülünür. Bugüne kadar kimsenin dönüp bakmadığı başlıklarda AK Parti iktidarlarının yaptıkları ortada. Dolayısıyla 'Biz söylüyoruz onlar yapıyorlar' haksızlık olur.

Ayrıntılar geliyor...

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#Derya Yanık#Secim2023#AK Parti

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