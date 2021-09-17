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Bakan Yanık'tan Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamalarına sert tepki

#Celal Şengör#Taciz#Anı
Bakan Yanıktan Prof. Dr. Celal Şengörün açıklamalarına sert tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Prof. Dr. Celal Şengör’ün katıldığı Zoom etkinliğinde öğrencisine uyguladığı tacizi ‘anı’ diyerek anlatmasına sert tepki göstererek, "Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Yanık, Twitter hesabından, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisiyle anısını anlatırken kullandığı ifadelere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yanık, paylaşımında şunları kaydetti:

'BU ZİHNİYETLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

"Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Failin olayı gülerek anlatması da tacizin ağırlığını hafifletmiyor. Unvanların arkasına saklanarak meşruiyet sağlama arayışı ise yakışıksız. Öğrenci üzerindeki tahakkümü de ayrıca konuşuruz. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz."

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#Celal Şengör#Taciz#Anı