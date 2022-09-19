Bakan Yanık’tan Kılıçdaroğlu’na: Vaat olarak açıkladığınız hizmetleri biz zaten yapıyoruz

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kılıçdaroğlu, dün Aile Destekleri Sigortası adı altında iktidara geldiğinizde hayata geçireceğiniz vaatleri açıklamışsınız. Ancak size hoşunuza gitmeyecek bir haberim var, vaat olarak açıkladığınız hizmetleri biz zaten yapıyoruz. Yıllardır düzenli şekilde uyguluyoruz. Bugüne kadar yapılan hizmetleri sanki hiç yapılmıyormuş gibi gösterip farklı bir isim altında kamuoyu ile paylaşmak CHP’nin en sevdiği oyun. Bunu İBB’den biliyoruz. Çocuklara süt dağıtmayı insanlık tarihinde ilk kez siz keşfetmiş gibi anlatmanız bunun en trajikomik örneğiydi. Hoş, o da başlamadan bitti. Hizmetlerimizi yakından takip ediyorsunuz, farkındayım. Çünkü bizim yaptıklarımızı 'cover'layıp millete yeniymiş gibi sunuyorsunuz. Şükür ki milletimiz bu göz bağcılıklarına prim vermez. Vaktiyle yapmadığınız, bugün yapacağız diye açıkladığınız her hizmeti AK Parti olarak 20 yıl içinde biz yaptık. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz başlıklarda sistemlerimizi kurduk. Yıllardır sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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"KEŞKE DERSİNİZE BİRAZ ÇALIŞMIŞ OLSAYDINIZ"

Aile Sosyal Destek Programı ile gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin de bilgiler veren Bakan Yanık, “Örneğin SSK döneminden iyi bildiğiniz vatandaşı kapı kapı dolandırma ama yine de işini görmeme anlayışınız artık tarih oldu, şükür ki. Talep odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışı iktidarlarımız döneminde arz odaklı anlayışa çoktan dönüştürüldü. İsterseniz vaatlerinize yönelik neler yaptığımıza hep birlikte bir kez daha göz atalım. Konuşmanızın bir bölümünde ailelerin sosyal statüsünün belirlenmesi için sosyal hizmet uzmanları ve sosyologların her bir aileyle temasa geçeceğini belirtmişsiniz. Bu vesileyle ailelerle temasa geçileceğini, evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ya da okula giden çocuklar olup olmadığını tespit edeceğinizi söylemişsiniz. Hakkınızı yemeyelim çok iyi bir fikir bu, ancak ailelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için Ulusal Hane Ziyareti programımızla hizmetimizi 26 milyon haneye yayacağız. Keşke bu açıklamaları yapmadan önce dersinizi biraz çalışmış olsaydınız ama siz sürekli kopya çekmeyi tercih ediyorsunuz. Yine ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanacağından bahsetmişsiniz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının kurum bakımına alınmadan aile birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla aylık ortalama 2,337,31 TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunuyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için Eğitim Materyali Yardımı hizmetimiz mevcut. Bu kapsamda çocuklarımızın önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Eğitim Materyali Yardımı hizmetimiz kapsamında 2021 yılında 131 bin öğrencimiz için 38 milyon 777 bin TL kaynak aktardık” ifadelerini kullandı.

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"VATANDAŞIMIZIN SİGORTASI DEVLETTİR"



Bakan Yanık, paylaşımına şöyle devam etti:



“Takipte olursanız yakın zamanda 2022 rakamlarını da açıklamış olacağız. Yine bizim çok önemsediğimiz ama sizin belki de yeniden keşfedip ilk kez yapacağınızı iddia edeceğiniz bir diğer hizmetimiz de Evde Bakım Yardımımız. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlattığımız Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Halihazırda 544 bin vatandaşımızın faydalandığı Evde Bakım Yardımı için aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıyoruz. Sosyal yardımların ihtiyaç sahibi ailelerdeki kadınlar adına açılacak banka hesaplarına yatırılacağını söylemişsiniz. Aile desteklerimizin yüzde 70’ini kadın faydalanıcılar oluşturmakta olup, gebelik, doğum, lohusalık ve eğitim yardımlarımız zaten annelerin hesabına yatırılmaktadır. Kemal Bey ayrıca Türkiye’de sosyal güvence altına alınmayan vatandaşımız hâlihazırda bulunmamaktadır. Vatandaşımızın sigortası devlettir. Dezavantajlı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, sağlıktan eğitime tüm imkânlardan yararlandırılmaktadır. Sigortasını ödeyemeyecek olan 9,5 milyon vatandaşımızın Genel Sağlık Sigortası primini biz ödemekteyiz. Kemal Bey, biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimizle konuşmaya ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Size de naçizane tavsiyem, yapılan hizmetleri, harcanan emekleri yok saymak yerine nasıl daha iyi hale getirebiliriz düşüncesiyle hareket ederseniz daha faydalı bir muhalefet yapmış olursunuz.”