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Bakan Yanık'tan 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' mesajı

#Kadına Şiddet#Bakan Yanık#Ankara
Bakan Yanıktan Kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dün kadına yönelik şiddetle ve kadınların insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da aynı mücadeleyi devam ettireceğiz" dedi.

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Bakan Yanık, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, günümüzün en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olan kadına yönelik şiddetin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veren ve ülkelerin öncelikli olarak çözmesi gereken önemli bir toplumsal sorun olduğunu bildirdi. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye hassasiyetle eğilmek gerektiğinin altını çizen Yanık, kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

'ŞİDDETLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ'

Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bir mutabakat ve uygulama birliği sağlamak için gereken öncelikli politikaları belirledikleri 3 ulusal eylem planını başarıyla uyguladıklarını belirterek, "Şimdi de yeni eylem planımızda mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz. 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planımızı da 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kamuoyu ile paylaştık. Eylem planımızı, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, medya mensuplarının, uluslararası kuruluş temsilcilerinin ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla hazırladık. Toplam 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırdığımız eylem planımız ile kadına yönelik şiddetle mücadelede, üzerimize düşen görevi yapmak konusunda kararlıyız" dedi.

'VERİ ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI'

Bakan Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurum ve kuruluşlar arası işbirliğini artırmanın en temel yollarından birinin veri entegrasyon çalışmaları olduğunu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile veri paylaşımının sağlanmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını söyledi. Yanık, "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'mizin kullandığı Aile Bilgi Sistemi'mize mahkemeler tarafından alınan tedbir kararları ile kolluk birimlerinde doldurulan 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formları' anında ulaşmaktadır. Anlık veri akışıyla, hizmet sürecini ivedilikle başlatıp, mağdurlarımıza yönelik destek ve yönlendirme hizmetlerimizi daha hızlı ve etkin verebiliyoruz" diye konuştu.

'ÇOK YÖNLÜ VE DİSİPLİNLER ARASI BİR YAKLAŞIMLA SÜRDÜRÜYORUZ'

Bakan Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici mekanizmaları daha etkin hale getirmek için tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Güvenlikten adalete, sosyal hizmetlerden sağlığa kadar tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutlarıyla sürecin içinde yer alması hayati önem taşıyor. Bu alanda yasal alt yapıyı güçlendirirken, uyguladığımız eylem planları, eğitim programları ve seminerlerle kadına yönelik şiddetle mücadeleyi çok yönlü ve disiplinler arası bir yaklaşımla sürdürüyoruz. Dün kadına yönelik şiddetle ve kadınların insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da aynı mücadeleyi devam ettireceğiz."

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#Kadına Şiddet#Bakan Yanık#Ankara

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