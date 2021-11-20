Bakan Yanık'tan huzurevi ziyareti: 'Büyüklerimizle buluşmak, hizmetlerimizle alakalı önerilerini almak bizim için önemli'

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Yanık, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

Huzurevi ziyaretinin güzel ve keyifli geçtiğini anlatan Yanık, "Büyüklerimizle buluşmak, onların değerlendirmelerini, yorumlarını almak, varsa çalışmalarımızla, hizmetlerimizle alakalı önerilerini almak bizim için önemli. Hepsinden önemlisi, hayır dualarını almak tabi ki çok çok önemli." diye konuştu.



Yanık, gittikleri bütün illerde huzurevlerini, çocuk evlerini, engelli ve yaşlı bakım merkezlerini olabildiğince incelemeye çalıştıklarını belirterek, bu hizmetleri üretenlere teşekkür etti.

Karabük'ün çalışmalarını uyumlu şekilde sürdüren bir il olduğunu vurgulayan Yanık, "Turizm potansiyeli ve tarihsel birikimi oldukça büyük olan önemli bir ilimiz. İnşallah Türkiye'mizin her tarafına olduğu gibi Karabük'e de bundan sonraki süreçte hizmetlerimizi sürdürmeye, kalkındırmaya, eksiklerini tamamlamaya, yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Yanık'a, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve bazı partililer de eşlik etti.