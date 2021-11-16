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Bakan Yanık: Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir

#Derya Yanık#Veli Ağbaba#Uyuşturucu
Bakan Yanık: Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın "Çocuklarımızı emanet ettiğimiz kurum,uyuşturucu zulası olmuş" sözlerine "Bahsi geçen şahıs tutukludur, konu basına yansımadan da iş akdi fesih edilmiştir. Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir" dedi.

 

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Bakan Yanık, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli bir personelin evinde çıkan uyuşturucu haplarla ilgili Twitter’dan açıklama yapan CHP’li Ağbaba’ya cevap verdi. Ağbaba’nın, "Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz kurum,uyuşturucu zulası olmuş. Başka ülke olsa yer yerinden oynardı bizde ne bakan ne il müdürü istifa etti. Sorumlular ortaya çıkarılsın bu skandal kapatılmasın" sözlerine tepki gösteren Bakan Yanık, "Bahsi geçen şahıs tutukludur, konu basına yansımadan da iş akdi fesih edilmiştir. Kişi hakkında idari soruşturma Bakanlığımız müfettişleri tarafından yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

’UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’

Bakan Yanık, yaptığı açıklamanın devamında "Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız. Skandal kapatılmasın diyen CHP’li vekiller ise bizi de kendileri gibi bilmesinler. Skandal kapatmak bizim değil onların uzmanlık alanıdır" değerlendirmesinde bulundu.

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#Derya Yanık#Veli Ağbaba#Uyuşturucu

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