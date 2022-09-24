Bakan Yanık'tan başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen öğrenci için açıklama! Soruşturma başlatıldı

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Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da üniversite öğrencisi bir genç kızımızın okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı yönündeki iddiaları esefle okuduk. Eski Türkiye’nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız. Vatandaşlarımızın kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı karanlık dönemler bu ülke insanının özellikle kadınlarının travmasıdır ve bu travmanın etkilerini atlatmak hiç de kolay olmamıştır. Yaşanan bu haksızlıkların yeniden yaşanmaması, kimsenin böyle bir hukuksuzluğa tekrar yeltenmemesi için söz konusu olayın bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız" dedi.

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Gözden Kaçmasın Koleje başörtüsü soruşturması Haberi görüntüle

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da üniversite öğrencisinin staj için gittiği kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Son yirmi yılda başörtüsü yasağı başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı ülkemizde, böyle bir uygulama asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu iddialar hakkında Bakanlık müfettişi görevlendirilerek gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.