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Bakan Yanık'tan başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen öğrenci için açıklama! Soruşturma başlatıldı

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#Bakan Yanık#Başörtüsü#Üniversite
Bakan Yanıktan başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen öğrenci için açıklama Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 17:05

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul’da üniversite öğrencisinin staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı iddiasıyla ilgili, "Söz konusu olayın bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız" dedi.

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Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da üniversite öğrencisi bir genç kızımızın okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı yönündeki iddiaları esefle okuduk. Eski Türkiye’nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız. Vatandaşlarımızın kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı karanlık dönemler bu ülke insanının özellikle kadınlarının travmasıdır ve bu travmanın etkilerini atlatmak hiç de kolay olmamıştır. Yaşanan bu haksızlıkların yeniden yaşanmaması, kimsenin böyle bir hukuksuzluğa tekrar yeltenmemesi için söz konusu olayın bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız" dedi. 

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da üniversite öğrencisinin staj için gittiği kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Son yirmi yılda başörtüsü yasağı başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı ülkemizde, böyle bir uygulama asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu iddialar hakkında Bakanlık müfettişi görevlendirilerek gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi. 

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#Bakan Yanık#Başörtüsü#Üniversite

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