Bakan Yanık'tan Anıtkabir'e ziyaret

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Bakan Yanık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile bakanlık çalışanı kadınlarla Anıtkabir'e geldi. Derya Yanık başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan Yanık ve beraberindekiler, daha sonra merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Bakan Yanık, şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin banisi, Milli Mücadelemizin lideri, Aziz Atatürk; çalışma arkadaşım olan kadınlarla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 87'nci yılında huzurlarınızdayız. Bir milletin yeniden doğuşuna olan inancınızla çıktığınız yol, bugün 'Güçlü ve Büyük Türkiye' hedefimize adım adım ilerlerken bizlere ışık oluyor. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını medeni olarak nitelenen birçok Avrupa devletinden daha önce elde etmiş bir milletin ferdi olarak, öncülüğünüzdeki bu vizyonun takipçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Hükümetlerimiz döneminde eğitim ve iş hayatında, sosyal ve kültürel hayatta kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalara son vererek seçme ve seçilme hakkı önünde oluşturulan fiili ve hukuki engelleri ortadan kaldırdık. Zira demokratikleşme süreçleri ancak kadınların özgür ve adil biçimde yer bulabildiği oranda değerli ve anlamlıdır. Bu nedenle her bir vatandaşımızın hak ve özgürlüklerini, hiçbir baskıya maruz kalmadan kullanabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlık olarak geliştirdiğimiz yenilikçi hizmet modelleriyle, destek ve teşviklerle kadınların Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmasını sağlamakta kararlıyız. Başta zat-ı aliniz olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve bize bu toprakları vatan kılan Milli Mücadelemizin kadın-erkek tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyorum."