Bakan Yanık'tan 'Aile Haftası' mesajı

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Bakan Yanık, '15-21 Mayıs Aile Haftası' nedeniyle video mesaj yayımladı. Bakan Yanık, toplumun en küçük birimi olarak tanımlanan ailenin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimizde aile, gerek çekirdek hali, gerek geniş haliyle akrabalık ve hısımlıkla çoğalıp bütünleşir. Hatta dünyada en fazla aile ve akraba odaklı unvan, biliyorsunuz Türklerdedir. Bu zengin yapı zedelendiğinde toplum gücünü yitirmeye başlar. Toplum ve devletin devamlılığı için, bu yapıyı korumak ve güçlendirmek gerekir. Bu noktada da herkese görevler düşmektedir. Aile kurumuna sahip çıkmanın ve onu değerlerimizle uyumlu bir şekilde günümüz şartları dahilinde güçlendirmenin yolu, yine karşılıklı sevgi, fedakarlık, sorumluluk ve adaletli paylaşımdan geçiyor. Unutmayalım; bizleri şefkatle saran, sevgiyi üzerimizde bir gölge gibi taşıyan, hayata bakışımızı şekillendiren yer ailedir. İşittiğimiz ilk söz, telaffuz ettiğimiz ilk kelime, tattığımız ilk lezzet, dokunduğumuz ilk nesne, gördüğümüz ilk insanlar; hepsi bu çatının altında var olmuştur. Bu çatı altındaki ilişkilerin ve kişilerin sağlıklı, mutlu ve güçlü olması toplumun güçlü olması demektir. Güçlü toplum, güçlü devlet demektir. Güçlü devlet halkına sahip çıkarak onun refahı, huzuru ve güvenliği için her türlü desteği verebilir. Bu birbirine bağlı zincirin en önemli halkası olarak biz sağlıklı yapıdaki aileyi görüyor ve bu yüzden her fırsatta 'Biz büyük bir aileyiz' diyoruz. Bu duygularla 85 milyonluk büyük ailemizin aile haftasını tebrik ediyor, gelecek güzel günleri uyum içerisinde, hep birlikte inşa etme temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."