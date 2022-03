Bakan Yanık'tan '8 Mart' mesajı

Haberin Devamı

Bakan Derya Yanık, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle yayınladığı videolu mesajında, endüstri devrimiyle beraber kadınların ucuz iş gücü olarak görülmesi ve insan onuruna yakışmayacak şekilde çalıştırılmalarının, 8 Mart'ın 'Kadınlar Günü' olarak anılmasına neden olduğunu kaydetti. 8 Mart'ı kadınlara yönelik çalışmaları gözden geçirme, değerlendirme ve yol haritasını güncelleme vesilesi olarak gördüklerini belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:



"20 yıldır kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almalarını, hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere, hükümet olarak çalışıyoruz. Ülkemizin doğusu batısı, kuzeyi güneyi demeden her bölgesinde kadınların kendi başarı hikayelerini yazmalarını destekliyor, varsa dezavantajları ortadan kaldırmak için çabalıyoruz. Kadınların karar alıcı mekanizmalarda yer almaları, ekonomik ve ticari hayata daha etkin katılımları için birçok teşvik, destek ve proje yürütüyoruz. Kadınlarla ilgili hizmetlerimizin çıkış noktasını, kadınların güçlendirilmesi, kadının statüsünün yükseltilmesi ve toplum içinde kadının hak ettiği refah payına erişmesi oluşturuyor. Şiddetle mücadele başta olmak üzere, kadınlara yönelik eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Akademiden siyasete, kültür sanattan spora, eğitimden bilime hayatın her alanında kadınların daha görünür ve güçlü olması için çalışmaya devam edeceğiz. Mutlu, öz güvenli ve güçlü kadın, güçlü ve müreffeh bir toplum demektir. Güçlü kadın, güçlü Türkiye demektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun."