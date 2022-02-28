Bakan Yanık'tan '28 Şubat' mesajı

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Bakan Derya Yanık, 'postmodern darbe'nin 25'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bu millet, tarihin her döneminde örgütlü bir toplum olmayı başardı, yani devletsiz kalmadı. Devlet kurmak, aynı zamanda bir medeniyet birikimini gerektirir. Bizim milletimize göre devlet, ebed müddettir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra kurulan Cumhuriyet, Osmanlı Devleti'nin kökleri üzerinde inşa olur. Bu miras, içinde vefayı, çalışkanlığı, fedakarlığı, cesareti, vatan ve millet sevgisini, ümmet bilincini barındırır. Ancak zaman içinde milletin kendi kaderini tayin hakkından hazzetmeyenler de olmuştur" dedi.



'EN BÜYÜK MİRAS, TARİHİN TEKERRÜR ETMESİNİ ENGELLEMEK'



Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse 10 senelik fasılalarla, bir avuç azınlığın çıkarları için milletin değerlerini hiçe saydığını vurgulayan Bakan Yanık, "Hafızalarımız kendi vesayet sistemlerini inşa edenlerin hukuksuzluklarıyla doludur. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz... Hepsi bu milletin iradesini yok sayan zihniyetlerin tezahürüdür. 20'nci yüzyılın sonunda toplumsal belleğimize 'postmodern darbe' şeklinde kazınan 28 Şubat, bu milletin değerlerinden kopmamak adına üstün bir çaba sarf ettiği sürecin de başlangıcıdır. Her birimizi farklı bir yönüyle yaralayan bu tarih, kimilerinin eğitim, kimilerinin meslek hayatının sona erdiği, kimilerinin maddi kayba uğradığı, kimilerinin de özgürlüklerinden olduğu zamanları hatırlatır. Tarih, 28 Şubat postmodern darbesinden önce ve sonra, ülkemizin üzerinde denenen ve bir türlü nihayete ermeyen oyunların şahididir. Bizlerin geleceğe bırakacağımız en büyük miras ise tarihin tekerrür etmesini engellemektir" ifadelerini kullandı.