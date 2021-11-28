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Son dakika: Bakan Yanık'ın korumaları kaza yaptı

#Tokat#Trafik#Kaza
Son dakika: Bakan Yanıkın korumaları kaza yaptı

Tokat'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın koruma ekibinin otomobili, elektrik direğine çarpıp, tarlaya devrildi. Kazada 3 polis memuru, yaralandı.

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Bir dizi programa katılmak üzere Tokat'a Samsun yönünden gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın korumalarının bulunduğu 34 HP 2587 plakalı otomobil, Turhal yolu Güzeldere köyü yakınlarında, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Son dakika: Bakan Yanıkın korumaları kaza yaptı


Elektrik direğine çarpan otomobil, yol kenarındaki mısır tarlasına devrildi. Kazada 3 koruma görevlisi polis memuru yaralandı.

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Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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