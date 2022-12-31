Bakan Yanık, Ukraynalı çocukların yeni yılını kutladı

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Ülkelerindeki savaş nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca koruma ve bakım hizmeti sunulan Ukraynalı refakatçisiz çocuklar, yeni yılı Türkiye'de karşıladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çoğunluğu 0-6 yaş grubundan 34'ü refakatçisiz çocuk, 25'i bakım personeli ve 11'i bakım personelinin çocuklarından oluşan Ukraynalı savaş mağdurlarını ziyaret etti. Çocuklara sarılıp öpen Bakan Yanık, onlara oyuncaklar hediye etti. Oyuncakları alan çocukların neşesini paylaşan Bakan Yanık, onlarla pasta kesti. Yaşça büyük çocukların Türkçe dil eğitimi gördüğü sınıfı da ziyaret eden Bakan Yanık, onlara da hediyeler dağıttı. Çocuklar öğrendikleri Türkçe kelimelerle Bakan Yanık'a teşekkür etti.

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'ONLAR MUTLU OLUNCA BİZ DE MUTLU OLUYORUZ'

Bakan Derya Yanık, çocuklarla bir araya gelmenin her zaman çok keyifli olduğunu belirterek, "Hem Türk çocuklarımızla hem Ukraynalı misafirlerimizle bir araya gelmekten çok hoşlanıyoruz. Buraya 2'nci ziyaretimiz. Geçtiğimiz günlerde saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi ile beraber ziyaret ettik. Hem bir araya gelmek hem onların buraya uyumlarını yakından görmek istedik. Her zaman, dünyanın neresinde olursa olsun çocuklarla bir araya gelmek çok keyiflidir. Biliyorsunuz onlar savaş şartlarından ülkemize geldiler. Sayın Hanımefendinin ve Ukrayna Cumhurbaşkanının eşi Hanımefendinin karşılıklı görüşmeleri neticesinde özellikle Ukrayna'daki devlet korumasındaki çocukların ülkemize getirilerek yerleştirilmesi söz konusu oldu. İhtiyaçlarını, uyum süreçlerini, bütün ihtiyaçlarının karşılanmasıyla alakalı süreçleri çok yakından takip ediyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi çocuklar alıştılar, gayet mutlular. Ukrayna'dan gelen, onlara refakat eden bakıcılarıyla da çok yakından görüşüyoruz. Keyifleri yerinde. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'nde 0-18 yaş grubu çocukların bulunduğunu ve hepsinin durumunun gayet iyi olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, "Her birisinin kendi yaş ve eğitim ihtiyacına uygun şekilde o şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Küçükler için uyum ve oyun süreçleri, uyku, beslenme ve sağlık takipleri, büyükler, ergenlik döneminde olan çocuklarımız için de Türkçe öğrenme, uyum sağlama, eğitimlerinin yarım kalmaması, devam ettirilmesi sürecini takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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'ONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAK BİZİM İÇİN SORUMLULUK'

Bakan Yanık, çocukların ülkelerine ne zaman döneceği konusunda şunları söyledi:

"Bu çocuklarımız burada misafir. Türkiye en başından, Rusya ve Ukrayna arasında gerilim başladığından beri çözüm odaklı bir biçimde arabuluculuk faaliyetlerine devam ediyor. Bizim arzumuz bir an önce bu çatışmanın sona ererek bu çocuklarımızın da kendi ülkelerine, kendi evlerine dönmelerini sağlamak; ama o çözüm bulununcaya kadar da gayet tabii ki çocuklarımızın güvenliğini tesis etmek, onlara ev sahipliği yapmak bizim için bir sorumluluk."

'1007 UKRAYNALI BULUNUYOR'

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Derya Yanık, Ukrayna'da savaşın başladığı Mart 2022'den bu yana 1195'i çocuk, 502'si refakatçi olmak üzere toplam 1697 Ukraynalının Antalya, Sakarya ve Ankara'da misafir edildiğini belirtti. Bakan Yanık, "Bunlardan bir kısmı daha sonraki süreçlerde geri döndüler. Hatta biraz önce burada aramızda olan çocuklarımızdan birisiyle ilgili bir koruyucu aile kararı çıktığını, onun da geri döneceği bilgisini verdiler. Bu ve benzeri sebeplerle geri dönenleri çıkardığımızda bugün itibarıyla 759 çocuk, 248 yetişkin olmak üzere 1007 Ukrayna vatandaşı ülkemizde bulunuyor. Savaşın ne kadar süreceğini öngöremediğimiz için çocukların daha uyum sağlayabilecekleri, psikososyal desteklerine uygun mekanları oluşturabilmek için onlar için çocuk evleri siteleri inşa ediyoruz. Burası zaten o amaca uygun inşa edilmiş yerlerden. Onları da yaptıktan sonra çocuklarımızın daha konforlu daha uygun şartlarla kalmalarını sağlayacağız" diye konuştu.