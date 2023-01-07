Bakan Yanık: 'Türkiye Yüzyılı' slogan değil, 100'üncü yıl markasıdır

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Osmaniye'nin kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamalarına katılan Bakan Yanık ve Belediye Başkanı Kadir Kara, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Kutlama mesajlarının okunmasının ardından Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Ahmet Demir, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Bakan Yanık ise konuşmasında, 7 Ocak'ın, topraklarını canından çok seven Osmaniyelilerin istiklal destanı yazdıkları gün olduğunu söyledi. Barış isteyebilmek için savaşacak güce sahip olunması gerektiğini belirten Bakan Yanık, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya beşten büyüktür' demesinin, dünya barışını sağlamak için ne kadar önemli olduğunu iyi düşünmeliyiz. Siyaseten söylemiyorum. Hakkı teslim etmek gerek. Dünyanın birçok liderinin, siyasetçi ve diplomatının gördüğü, kabul ettiği bir gerçek var. Türkiye, artık başka bir ligde. Türkiye, artık birkaç basamak yukarıda bir oyuncu olarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mızın küresel anlamda büyük bir siyasi lider olduğunu, herkes kabul etmek zorunda kaldı. Türkiye'nin dünya barışına, dünya siyasetine; mazlumların, masumların haklarının korunmasına katkısı apaçık bir gerçektir. Türkiye'nin bu gücünün dayanağı elbette kendi içinde çok güçlü, çok dirayetli olmasıdır. Bu dirayette, bu güçte, Osmaniye'nin yetiştirdiği mümtaz devlet adamı, 'Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de önemli katkısı var. 'Cumhur İttifakı'nın gücünün Türkiye'nin gücü olduğunu, Cumhurbaşkanı'mızın kazanmasının, Türkiye'nin kazanması demek olduğunu her fırsatta dile getirerek büyük bir vatanseverlik örneği sergileyen Devlet Bahçeli'ye Osmaniyelilerin huzurunda şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

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