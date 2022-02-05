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Bakan Yanık: Terör örgütleri can çekişiyor

#Bakan Yanık#Terör#Batman
Bakan Yanık: Terör örgütleri can çekişiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ülke içinde terörün can çekiştiğini belirterek, “Hükümet olarak büyük bir kararlılıkla, ülkemizin düzenini ve huzurunu perçinleyecek, terör örgütlerine ve destekçilerine rağmen bölgenin en istikrarlı ülkesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sivil Toplum Buluşmaları Toplantısı’nın 5’incisini Batman’da gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen toplantıya Vali Hulusi Şahin de katıldı. Batman’ın bölge anlamında da önemli, merkez illerinden birisi olduğunu belirten Bakan Yanık, “Bölgenin çeşitli illerinden gelen STK temsilcilerimiz, gazilerimiz, şehit yakınlarımız olarak burada buluşmak ve geçen uzun bir mücadele döneminin sonunda düne kadar terörle, çatışmalarla konuştuğumuz bölgelerde huzurun, barışın, güvenin ve sükunun tesis edildiğini görmek ve buralarda sizlerle bu toplantıları yapmak benim için gerçekten ayrı bir anlam ifade ediyor” diye konuştu.

‘SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VAZGEÇİLMEZ PAYDAŞLARIMIZ’

Sivil toplum kuruluşlarının, sosyal hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılmasında vazgeçilmez paydaşlar olduğunu belirten Bakan Yanık, “Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Genel Müdürlüğümüz uhdesinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için çalışıyoruz” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini ve koordinasyonu hiç kesmediklerini söyleyen Bakan Derya Yanık, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 412 dernek, 11 vakıf, 16 sendika, 11 federasyon, 1 konfederasyon olmak üzere toplam 451 sivil toplum kuruluşu ile yaptığımız istişarelerle halkımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Bakan Yanık: Terör örgütleri can çekişiyor



‘30 AYRI ÜLKEDE TÜRK MİLLETİNİN ONURU YAŞATILIYOR’

Dünyanın 30 ayrı ülkesinde Türkiye’nin şehitlikleri olduğunu ifade eden Bakan Yanık, şöyle konuştu:

“Şehitlerimiz ve gazilerimiz, birlik ve beraberliğimizin en büyük nişanesidir. Bugün dünyanın 30 ayrı ülkesinde bizim şehitliklerimiz bulunuyor. Türk milletinin onuru yaşatılıyor. Ülkemiz içinde ise terör örgütleri artık can çekişiyor. Hükümet olarak büyük bir kararlılıkla, ülkemizin düzenini ve huzurunu perçinleyecek, terör örgütlerine ve destekçilerine rağmen bölgenin en istikrarlı ülkesi olmaya devam edeceğiz. Bugün topraklarımızda bombalar patlamıyor, terör örgütü PKK gençleri ve çocukları kandırıp yahut kaçırıp kendisine militan olarak devşiremiyorsa bunda bu kararlılığımızın etkisi çok açıktır. Sınır ötesinde görev yaparak terör örgütü PKK’nın ve diğer terörist unsurların ülkemize sızmasını engelleyen kahraman askerlerimize bu vesileyle burada bir kez daha saygılarımı ve hürmetlerimi sunmak istiyorum. Sınırlarımız dahilinde ülkemizin huzurunu sağlamak üzere görev yapan güvenlik güçlerimize; askerimize, polisimize, korucularımıza selamlarımı ve minnetlerimi ifade ediyorum.”

‘İNSANIMIZ İYİLİĞİ DE KÖTÜLÜĞÜ DE UNUTMAZ’

Bakan Yanık, ülke insanının kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmadığını belirterek, “Artık terör örgütlerinin bu topraklarda yaşayan kimseye bir faydası yahut vaadi olamayacağı açıkça ortaya çıkmıştır. Etnik kimlikler kullanılarak bölge halkına en büyük zarar bu örgütler tarafından verilmiş, bölgenin gelişmesi, güçlenmesi ve zenginleşmesinin önüne geçmek için her türlü terör unsuru maalesef kullanılmıştır. Sağlanan huzur ortamıyla bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri turistlerin ziyaret ettiği, istihdamın arttığı, halkının güven içinde gelecek hayalleri kurduğu, gelişmeye açık bölgelerimiz arasında yer almaktadır. Bu durumda bölgenin güvenliği ve huzuru için canlarından geçen şehitlerimizin ve gazilerimizin payını ise kimse inkar edemez” dedi.

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#Bakan Yanık#Terör#Batman

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