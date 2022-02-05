Bakan Yanık: Terör örgütleri can çekişiyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sivil Toplum Buluşmaları Toplantısı’nın 5’incisini Batman’da gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen toplantıya Vali Hulusi Şahin de katıldı. Batman’ın bölge anlamında da önemli, merkez illerinden birisi olduğunu belirten Bakan Yanık, “Bölgenin çeşitli illerinden gelen STK temsilcilerimiz, gazilerimiz, şehit yakınlarımız olarak burada buluşmak ve geçen uzun bir mücadele döneminin sonunda düne kadar terörle, çatışmalarla konuştuğumuz bölgelerde huzurun, barışın, güvenin ve sükunun tesis edildiğini görmek ve buralarda sizlerle bu toplantıları yapmak benim için gerçekten ayrı bir anlam ifade ediyor” diye konuştu.



‘SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VAZGEÇİLMEZ PAYDAŞLARIMIZ’



Sivil toplum kuruluşlarının, sosyal hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılmasında vazgeçilmez paydaşlar olduğunu belirten Bakan Yanık, “Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Genel Müdürlüğümüz uhdesinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için çalışıyoruz” dedi.



Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini ve koordinasyonu hiç kesmediklerini söyleyen Bakan Derya Yanık, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 412 dernek, 11 vakıf, 16 sendika, 11 federasyon, 1 konfederasyon olmak üzere toplam 451 sivil toplum kuruluşu ile yaptığımız istişarelerle halkımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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