Bakan Yanık, şehit yakınları ve gaziler ile buluştu: 15 Temmuz'u unutmayacağız

Bakan Yanık, FETÖ'nün darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde, otelde 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan programda şehitler için dua edildi. Bakan Yanık, 15 Temmuz'un istiklal mücadelesi olduğunu belirterek, "Çanakkale'de, Sakarya'da hangi irade gösterildiyse 15 Temmuz'da da aynı irade ortaya çıktı. Bu cesaret ancak Allah'ın yardımı ile gelebilecek bir cesaret. 15 Temmuz bir tarafı ile bu milletin içine asker, sivil her yerine sirayet etmiş bir habis unsurun defedilmesiydi. 15 Temmuz hepimizin anbean yaşadığı, büyüklüğünü ve görkemini ancak geçtikten sonra anladığımız bir zaman dilimi. O yüzden 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Özellikle yeni nesillere, genç kuşaklara, çocuklarımıza 15 Temmuz iradesini ve ruhunu muhakkak anlatacağız" dedi.







Bakan Yanık, 15 Temmuz şehitlerini anarak, "Gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Rabb'im bir daha bize 15 Temmuz yaşatmasın ama buna kalkışacak olanların önünde bir tecrübe var. Bu milletin, bu tür hain kalkışmaları nasıl defettiği daha 5 yıl önce yaşandı. İnanıyorum ki bu millet mayasında olan vatan sevgisini hiçbir zaman kaybetmeyecek" diye konuştu.

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