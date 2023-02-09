Bakan Yanık: Refakatsiz çocuklarla ilgili tedbirlerimizi aldık

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Bakan Yanık, deprem bölgesindeki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız da dahil kurum bakımında olan vatandaşlarımız, sakinlerimizle alakalı hızlı bir biçimde tedbirleri aldık. Riskli bölgelerde olan vatandaşlaırımız, çocuklar, yaşlılar, engelliler dahil güvenli bölgelere naklettik, gerekli destekleri sağlamak için çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Yanık, çocuklarla alakalı gerek kurum bakımında olan gerek göçük altından çıkan refakatsiz çocuklarla ilgili de gerekli tedbirleri alıp, yerleştirmelerini yaptıklarını belirterek, "Takiplerini yapıyoruz. Bunun dışında yine refakatsiz çocuklar söz konusu olursa onları da yerleştireceğimiz kurumlarımızı hazırladık, ilgili görevlendirmeyi yaptık. Endişeye mahal yok. Refakatsiz tedavi gören çocuklarla alakalı 'yakınıyım, ailesiyim' diyen kimseye teslim edilmemesi konusunda da Sağlık Bakanlığı ile koordinasyonumuz var" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız için bir çağrı merkezi kurduk" denilerek, çağrı merkezi numaraları paylaşıldı.