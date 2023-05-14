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Bakan Yanık: Lütfen bütün vatandaşlarımız oylarını kullansın

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#Derya Yanık#Osmaniye#Secim2023
Bakan Yanık: Lütfen bütün vatandaşlarımız oylarını kullansın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 14:59

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, seçim bölgesi Osmaniye'de oyunu kullanıp, seçmene sandığa giderek oylarını kullanma çağrısnda bulundu.

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AK Parti’nin Osmaniye milletvekili adayı da olan Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere Şehit Bekir Evran İmam-Hatip Ortaokulu'na geldi. 1328 numaralı sandıkta oy kullanan Yanık, "Seçimler, demokrasinin güzelliğidir; siyasetinin şenlik zamanlarıdır. Milletimizin iradesinin en güzel, en doğru, en sakin ve en güvenli biçimde sandığa yansıması; bizim şu andaki en öncelikli çabamız ve isteğimiz. Daha sonrasında da gayet tabii milletimizin verdiği oy doğrultusunda ne dediyse o başımızın üstünde. Ama inanıyoruz ki; aldığımız sonuçla 'Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun. Önemli olan seçimlerin güvenlik içerisinde, yurttaşlarımızın son derece kolay oylarını kullanmaları.

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Bakan Yanık: Lütfen bütün vatandaşlarımız oylarını kullansın

Özellikle bu konuda bir çağrıda bulunmak isterim. Lütfen bütün vatandaşlarımız, görüşleri, kanaatleri, tercihleri ne olursa olsun; gitsinler ve oylarını kullansınlar. Çünkü tercihin, milletin iradesinin tam olarak sandığa yansıması; bizim için çok önemli. 20 sene boyunca bunu savunduk. Hala savunmaya devam ediyoruz. Tekrar Osmaniye'mize, milletimize, ülkemize, bütün insanlığa 2023 seçimlerinin hayırlı, uğurlu olmasını istiyorum" dedi

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#Derya Yanık#Osmaniye#Secim2023

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