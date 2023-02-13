Bakan Yanık, kimliği tespit edilen çocuk sayısını açıkladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde, depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yanık şu ifadeleri kullandı:

"Depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'u ailelerine teslim edildi. Dönemsel bakım yükümlülüğünü vatandaşlarımıza devretmek gibi bir uygulamamız yok. Devlet korumasına almamız gereken çocuklarımızı ise koruyucu aile sistemine girmiş ve onaylanmış ailelere çocuklarımızı verebiliriz. Öncelikle bu çocukların ailesinin olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Çocuklarımız emin ellerde. Çocuklarımız bu milletin emaneti. Bu emanete gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz."