Bakan Yanık: Kadınların ortak olmadığı hiçbir hareketin devam etme şansı yoktur

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yanık, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın Edirne'nin Keşan ilçesindeki Gökçetepe Tabiat Parkı'nda düzenlediği "Eğitim ve Motivasyon Kampı"nda genç kızlarla bir araya geldi.

Yanık, yaptığı konuşmada, AK Parti’nin İstanbul İl Başkanlığının kurucularından olduğunu belirterek, gençlerin enerji, gayret ve samimiyetinin kendilerini heyecanlandırdığını ve sorumluluklarını hatırlattığını ifade etti.

12 Eylül döneminde yaşananları anımsatan ve darbe dönemlerinin Türkiye'nin birikimini kırmak için hazırlandığını dile getiren Yanık, "12 Eylül’ün Türkiye tarihinde onarılmaz yaralarından birisi, o dönemin çok kıymetli olan üniversite gençliğini birbirine düşürmesidir. İkincisi, demokrasiye vurduğu derin darbe ve sonrasıdır." diye konuştu.

Türkiye'de 1950 seçimlerine katılım oranının yüzde 95-96 civarında, kadınlarda ise bu oranın yüzde 98 olduğunu hatırlatan Yanık, "Bu ülkenin insanının kendi kaderini tayin etme isteği ve Anadolu irfanı dediğimiz ruhu iliklerine kadar hissetmesi bir gerçektir. Bu ülkenin insanı, o tek parti oligarşisinden kurtulmayı, kendi kaderini tayin etmeyi, sisteme bir şekilde dahil olmayı sadece siyasetle mümkün görmüştür, sandıkla mümkün görmüştür ve her seferinde sandığa, siyasete, seçimlere en üst düzeyde ilgi göstermiştir. O yüzden, dünyada bugün siyaseti küçümseyenlere, siyaseti herhangi bir şekilde tahkir edenlere, 'siyaset şöyledir, siyasetçiler şudur, budur' laflarına asla kulak asmayın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu siyasi denklem ve tablo içinde siyasetin kodlarını yeniden yazan isim olduğunu kaydeden Bakan Yanık, kendilerinin de Erdoğan'ın başlattığı hareket içinde siyaset icra eden insanlar olarak şanslı olduklarını dile getirdi.

Gençlerin sorumluluklarının ağır olduğunu belirten Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 20 yılda Türkiye'ye hak ettiği kaderi yazan bir hareketin içindesiniz. Bunu lütfen hiç unutmayın. Bunu büyük bir onur nişanesi olarak yakalarınızda taşıyın. Kimsenin herhangi bir şekilde sizin verdiğiniz bu mücadeleyi küçük görmesine, tahkir etmesine asla izin vermeyin, çok önemli bir iş yapıyorsunuz. İçinde bulunduğumuz dönemde, bu işin önemi birkaç kat daha artmıştır. 2001-2002'de şartlar başkaydı ve çok zordu. O gün gerçekten yeniden bir siyaset denklemi kurmak ve Türkiye'yi o içinde bulunduğu dar boğazdan bir yere taşımak gerekiyordu. Onu elhamdülillah yaptık. Onun bir tarafında olmayı Allah bize nasip etti.

Ama bugün 2021'de, 20 yıllık iktidarın devamında Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın içinde bulunduğu şartlarını göz önüne aldığımızda tarihin başka bir önemli noktasında duruyoruz. Aslında yeni bir hareket, yeni bir tarihsel süreç başlatıyoruz. Bu, sadece seçim kazanmak değil. Yaptığımız iş ya da yapmaya aday olduğumuz, sürdürdüğümüz çalışmalar bir seçim kazanmaktan daha öte."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kadınların siyasetin, sosyal ve ekonomik hayatın bir parçası haline getirilmesi için çaba harcadığını ve bu çabanın çok kıymetli olduğunu ifade eden Yanık, bu çabanın sadece bir seçimi kazanmak ya da sadece birkaç kadını Meclis üyesi, milletvekili, belediye başkanı yapmak olmadığını vurguladı.

Yanık, "Bu, tam olarak toplumsal mutabakatı, bir milli duruşun şeklini oluşturmaktır." diyerek, şöyle devam etti:

"Tarihin her döneminde şunu biliyoruz; kadınların ortak olmadığı, kadınların destek olmadığı, kadınların ikna olmadığı hiçbir hareketin devam etme şansı yoktur. Bu, siyasi partide de böyledir, ideolojide de böyledir. Her konuda kadınları muhakkak suretle ikna etmeniz gerekiyor. Bakın etrafınıza gerek Türkiye'de gerek dünyada her hareket kadınlar üzerinden başlar ama AK Parti olarak bizim bir farkımız var. Kadınları militanlaştıran, terörize eden, kendi fıtri özelliklerinden, kendi insan değerinden uzaklaştıran başkalarından bir farkımız var. O nedir? O, tam da insani olanın, irfani olanın, Müslümanca duruşun, dünyadaki ve Türkiye'deki herkese teklif edilmesidir. Dolayısıyla bizim kadın-erkek insan odaklı bakışımızda, insandan ayrılmak asla yoktur. Asla irfandan, fıtri olandan ayrılmak yoktur."

Araştırmalara göre kuşaklar arası farkın giderek azaldığını, iki kardeş arasında bile kuşak farkı oluştuğunu dile getiren Yanık, "Dolayısıyla aslında yeni bir dünya kuruluyor, yeni bir hayat biçimleniyor ama asıl önemli olan şey gelecek ve gelenek arasında duran ve geleneği geleceğe taşıyacak olan sizlerin bu müktesebatı yüklenip yolunuza devam etmeniz, sizden sonrakilere bırakmanız. O yüzden tarihin çok önemli bir yerinde çok önemli bir sorumluluk taşıyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belediye başkanı, başbakan olduğunda çok genç sayılabilecek bir yaşta bulunduğunu söyleyen Yanık, "Dolayısıyla gençliğin enerjisi, birikimi, heyecanı bizi bugünden yarına taşıyacak olan heyecandır." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TELEFONLA GENÇLERE HİTAP ETTİ

Yanık, gençlerin "Reisi ara" şeklindeki tezahüratları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı ve kampta Gençlik Kolları'ndan 300'den fazla hanım bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlere hitaben, "Keşan'daki bütün kızlarımıza özellikle bu toplantının verimli geçmesini diliyorum. Bu verimli çalışmaların bundan sonraki süreçte de artarak devamını temenni ediyorum. Bu yaz yapılan bu kamplar, inanıyorum ki gerek kızlarımızın gerek erkeklerimizin geleceğine yönelik çok büyük faydalara vesile olacaktır. Dolayısıyla birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi özellikle devam ettirmenizi istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Bakan Yanık, "Size inanan, size güvenen, sizi çok seven, gençlik dediğinde, çocuk dediğinde gözlerinin ışıltısı değişen bir liderle çalışıyorsunuz, böyle bir liderin siyaset hareketinin içerisindesiniz. Bunun kıymetini bildiğinizi çok iyi biliyorum gençler. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlamasından sonra söylenecek her söz zaittir bana göre. Sizlerle bir arada olmaktan çok mutlu olduğumu, ne zaman çağırırsanız koşa koşa geleceğimi söylemek istiyorum." dedi.

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