Bakan Yanık kadına şiddet rakamlarını açıkladı: Pandemide %32 arttı

PANDEMİNİN GETİRDİĞİ ŞAŞKINLIK

“Pandemi sebebiyle oluşan ve alışkanlıkları bir anlamda değiştiren, şiddeti oransal olarak değilse bile yoğunluğunu biraz daha arttıran bir dönemden bahsediyoruz. Ocak 2020 itibarıyla 19 bin 582 olan sayı, şubat-martta tolere edilebilir sayılarla artarken, Nisan 2020’de ciddi bir düşüş gösteriyor. Sonra tekrar artmaya başladığını görüyoruz. Bu da pandeminin etkilerinin yani nisanda ilk pandemiyle karşılamanın getirdiği bir şaşkınlık ve nasıl diyelim, belki hayata tutunma çabası ‘survive’ duygusu devam ederken, sonrasında o stresin oluşturduğu ciddi bir yükselmeyi görüyoruz ve daha sonra tekrar Ocak 2020’de başladığı veya Şubat 2020’de pandemi öncesine doğru ilerlediğini görüyoruz.

ORAN SİVAS’TA EN YÜKSEK

Türkiye’de herhangi bir tedbir kararı bulunmadan gerçekleşen kadın cinayeti sayısı 2020’de 235, 2021 Nisan sonu itibarıyla ise 85. Tedbir kararı bulunmasına rağmen cinayete maruz kalan kadın sayısı 2020 yılında 32, 2021 Nisan itibarıyla 10. 2020’de, mücadelenin çok yoğunlaştığını, KADES, ALO 183 gibi doğrudan mağdurların kullanabilecekleri enstrümanların artmasıyla beraber, sayıda da yüzde 21 oranında azalışı görüyoruz. 2020 yılında işlenen kadın cinayetleri, illerdeki kadın nüfusa göre oranlandığında Sivas’ta maalesef yüzde 18.9 ile en yüksek oran... Bilecik yüzde 18.6 ile devam ediyor. 2020 yılında kadın cinayeti vakası gerçekleşmeyen 20 ilimiz, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bitlis, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Sinop, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Zonguldak.

KAPANMA DÖNEMİNDE ŞİDDET

2020 yılında kadın cinayetlerinde 128 vakada eski veya mevcut eşin fail olduğunu görüyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 2020 yılında 289 bin 389 önleyici, 83 bin 47 koruyucu, 2021 Nisan sonu itibarıyla ise 82 bin 730 önleyici, 17 bin koruyucu tedbir kararı alındı. Yine burada da pandemi koşullarının ve mekânsal olarak aile içi ilişkilerde, daha doğrusu aile fertlerinin mekânsal olarak o kapanma dönemlerinde, birbirlerine mecbur kalmalarıyla oluşan bir şiddet ortamı diyebiliriz.

856 BİN VATANDAŞ DESTEK ALDI

ŞÖNİM’lerden hizmeti açıldığı tarihten Nisan 2021 sonuna kadar ülke genelinde 702 bin 734 kadın, 56 bin 454 erkek ve 97 bin 515 çocuk olmak üzere 856 bin 703 vatandaşımız destek aldı. Kadın konukevlerinde barınanların yüzde 62’si kadın, yüzde 38’i çocuk. Kadın konukevlerinde şiddet nedeniyle barınma oranı yüzde 49.5, sosyal ve ekonomik yoksunluk nedeniyle barınma ise yüzde 50.5. KADES’i, 2021 Nisan sonu itibarıyla 2 milyon 226 bin 465 kişi indirdi, 125 bin 47 ihbar yapıldı. Bu ihbarlar sayesinde hayati tehditlerin önüne geçildi. Pandeminin şiddete etkisini ölçmek bakımından ‘Salgın öncesinde de şiddete maruz kalıyor muydunuz?’ sorusuna ‘Evet şiddet görüyordum’ diyen maalesef yüzde 87, ‘Hayır görmüyordum’ diyen yüzde 7, ‘Kısmen görüyordum.’ diyen yüzde 6. ‘Maruz kaldığınız şiddet salgın döneminde arttı mı?’ dediğimizde ‘Hayır artmadı’ diyen yüzde 53, ‘Evet arttı’ diyen yüzde 32, ‘Kısmen arttı’ diyen yüzde 15.”

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