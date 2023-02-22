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Bakan Yanık: Huzurevi sakini 68 depremzedemizi Konya'ya getirdik

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#Derya Yanık#Konya#Hatay
Bakan Yanık: Huzurevi sakini 68 depremzedemizi Konyaya getirdik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 18:18

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Konya'ya deprem bölgesindeki huzurevlerinde kalan 68 kişinin getirildiğini belirterek, ''Buraya Kahramanmaraş ve Hatay'dan misafirlerimizi getirdik. 26 misafirimiz Kahramanmaraş'tan 42 misafirimiz de Hatay’dan." dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Konya'ya geldi. Bakan Yanık, ilk olarak deprem bölgesindeki sevgi evlerinden Konya'ya getirilen çocuklarla Konya Devlet Tiyatrosu’nda oyun izledi. Bakan Yanık, daha sonra yapımı yeni tamamlanan Meliha Ercan Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Bakan Yanık: Huzurevi sakini 68 depremzedemizi Konyaya getirdik

Burada konuşan Bakan Yanık, “Bizim milletimiz büyüktür. Allah'a şükürler olsun ki imanı tabidir. Bir felaketin ne olduğunu, ona nasıl mukavemet gösterilmesi gerektiğini de iyi bilen bir milletiz. Dua edeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra üstümüze düşen sorumlulukları yine eksiksiz bir biçimde yerine getirmeye devam edeceğiz. Tabi çok kayıplarımız oldu. Bir taraftan da inşallah o yaraları da milletçe hep beraber, birlik ve dirlik içerisinde, kardeşlik içerisinde, kültürümüzün, inancımızın, örfümüzün bize öğrettiği şekilde dayanışmayı birbirine omuz vererek, destek olarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah o yaraları da saracağız.  Biz depremin hemen akabinde, engelli yaşlı hizmetlerimizden, çocuk hizmetlerimizden, kadın kuruluşlarımız dahil riskli olabileceğini değerlendirdiğimiz bütün deprem bölgesindeki kuruluşlarımızı tahliye ettik. Sağlam tespiti yapılan kuruluşlarımıza peyderpey misafirlerimizi, sakinlerimizi daha sonra geri yerlerine döndüreceğiz ama ilk etapta hiçbir canın riske etmemek için çocuklarımız, büyüklerimiz kadın kuruluşunda kalan kadınlarımız olmak üzere hepsine güvenli bölgelere naklettik" dedi.

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Bakan Yanık, Konya'ya deprem bölgesindeki huzurevlerinde kalan 68 kişinin getirildiğini belirterek, ''Buradaki huzurevinde toplam 138 sakinimiz var biliyorsunuz. Bunlardan 68’i depremzede misafirlerimiz. Buraya Kahramanmaraş ve Hatay'dan misafirlerimizi getirdik. 26 misafirimiz Kahramanmaraş'tan, 42 misafirimiz de Hatay’dan. Kuruluşlarımızla ilgili Kahramanmaraş’ta ve Hatay'daki çalışmalarımız bitene kadar sizleri inşallah burada ağırlamaya devam edeceğiz. Her ne ihtiyaç olursa arkadaşlarımıza söylemeniz yeterli” diye konuştu.

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Bakan Yanık: Huzurevi sakini 68 depremzedemizi Konyaya getirdik

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#Derya Yanık#Konya#Hatay

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