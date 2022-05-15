Bakan Yanık: “Hükümet olarak şiddetten uzak bir aile yapısı kurma yönünde kararlı adımlar atıyoruz”

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İstanbul Aile Vakfı tarafından ‘1. Uluslararası Aile Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyuma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile çok sayıda dinleyici katıldı.

“SAĞLIKLI BİR AİLE İÇERİSİNDE YETİŞEN İNSAN TOPLUMA ZARAR VERMEZ”

1. Uluslararası Aile Sempozyumu’nda konuşan Bakan Yanık, "Anne sütü bebek için nasıl vazgeçilmez ve paha biçilemezse aile de bireyler için öyle. Sağlıklı bir aile içerisinde yetişen insanın topluma, bireylere, kendi aile fertlerine zarar vermesi söz konusu bile olmuyor. Güçlü aile bireyleri yani kadın ve erkek her ikisi de güçlendikçe güçlü aileyi, güçlü aileler de güçlü toplumları oluşturur. Bu noktada hükümet olarak şiddetten uzak, sağlıklı bir aile yapısının kurulması ve dolayısıyla güvenli ve huzurlu bir toplum olabilmek için kararlı adımlar atıyor ve bu adımlarımızı güçlendirmek için de yasal düzenlemeler yapıyoruz. Bir ailede eğer fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet varsa o ailenin sağlıklı bir aile olması imkansızdır. Öncelikle şiddetin ortadan kalkması, şiddete uğrayan mağdurların korunması, şiddet failinin de rehabilite edilmesi, iyileştirilmesi şarttır” açıklamasında bulundu.

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