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Gündem
Haber Giriş: 25.08.2021 - 18:27 | Son Güncelleme:

Bakan Yanık duyurdu: Kastamonu'daki afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarılıyor

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Bakan Yanık duyurdu: Kastamonu'daki afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Kastamonu'da afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıldığını duyurdu. Yanık, bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35 milyon TL, bölgeye ise toplam 50 milyon TL kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakan Yanık sosyal medya hesabından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. 

Yanık, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10.000.000 TL daha kaynak aktarıyoruz. Bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35.000.000 TL, bölgeye ise toplam 50.000.000 TL kaynak aktarmış olduk."

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