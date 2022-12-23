Bakan Yanık: “Çocuk desteği ile hanelerimize toplam 1,6 milyar TL ilave destek verdik”

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Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde bugüne kadar 2,8 milyon tekil haneye toplam 9,2 milyar TL destek verdiklerini açıklayan Bakan Yanık, temmuz ayında başlayan ödemelerin her ay düzenli şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını belirtti. Türkiye Aile Destek Programı’nın ilk ödeme döneminde 831 bini aşkın haneye 427,9 milyar TL ödeme yaptıkları bilgisini veren Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

“Bir sonraki ödeme dönemimizde 1,6 milyon hanemize 883 milyon TL tutarında destek verirken, ödeme tutarını 850 TL-1.250 TL olarak artırdığımız desteğimizde 2 milyondan fazla hanemize 1 milyar TL’yi aşan tutarda ödeme yaptık. Son olarak aralık ayı içerisinde 2,8 milyon haneye 3,6 milyar TL destek verdik.”

ÇOCUKLU HANELERE İLAVE DESTEK SAĞLANACAK

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Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerin çocukları için harcayacakları giderleri azaltmayı amaçladıklarını belirten Bakan Yanık, “Türkiye Aile Destek Programı’nda hanelere her ay ödeme gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra çocuk desteğimiz ile 350-650 TL arasında hanelerimize ilave ödeme yapıyoruz. Bu doğrultuda hanelerimize aralık ayına ilişkin 862 milyon TL destek sağladık. Böylece bugüne kadar Türkiye Aile Destek Programımızdaki çocuk desteği ile hanelerimize toplam 1,6 milyar TL ilave destek verdik” diye konuştu.

Bakan Yanık, genişleterek bütçesini 40 milyar liraya çıkartılan desteğe başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla devam ettiğini sözlerine ekledi. Bakan Yanık, söz konusu destek programından yararlanma şartlarını ise şu şekilde özetledi:

“Başvuru sonrası gerçekleştirilen inceleme neticesinde program özelinde belirlenen genel şartları taşımaları, hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3’ünün altında olduğunun tespiti ve bağlı bulunan SYDV Mütevelli Heyeti'nin de uygun bulması sonrasında vatandaşlarımız bu yardımdan faydalanabilecek.”