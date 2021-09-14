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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.09.2021 - 21:57 | Son Güncelleme:

Bakan Yanık, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne ilişkin bilgi paylaştı

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Bakan Yanık, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne ilişkin bilgi paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Muhalefet büyüğüyle küçüğüyle, zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor. Üstelik tüm bunları yerli imkanlar ve kendi insan kaynağımızla gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yanık, sosyal medya hesabından, Bakanlığının "Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi"ne ilişkin bilgiler paylaştı.

Paylaşımında, sistemin işleyişi ve avantajlarına yönelik bilgi veren Yanık şunları kaydetti:

"Muhalefet, büyüğüyle küçüğüyle, zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor. Üstelik tüm bunları yerli imkanlar ve kendi insan kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. Çabaları takdire şayan ama daha çok çalışmaları lazım."

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