DHA
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Bakan Yanık, Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki gösterdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Avrupa Adalet Divanı'nın, Avrupa Birliği'nde şirketlerin çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine dair kararına tepki gösterdi.
Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AB Adalet Divanı'nın işverenlerin başörtüsü kısıtlaması getirebileceği yönündeki kararı, Avrupa Birliği'nin kendi değerlerini inkar etmesidir. Öte yandan en temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün kadınların kıyafetleri üzerinden tartışılması ayrıca kadın hakkı ihlalidir" ifadelerini kaydetti.