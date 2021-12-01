Bakan Yanık, Adanalı hemşehrileri ile bir araya geldi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gazi Üniversitesi Kampüsü Sosyal Tesisleri'nde Adanalılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Başkent'teki Adanalılar Birlik Beraberlik Güçbirliği Gecesi'ne katıldı. Geceye, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Adana Valisi Süleyman Elban, Adanalı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Bakan Yanık, Çukurova'nın bir evladı olduğunu belirterek, "Beni tanıyan herkes benim hayata bakışımı, insana bakışımı oluşturan özelliğimin önemli ölçüde Çukurova coğrafyası, kültürü, tarihi olduğunu çok iyi bilir. Bu, benim için işin duygusal tarafı" dedi.

Çukurova'nın tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla, ekonomisiyle, halk kültürü ile folkloruyla Türkiye'nin en önemli parçalarından, bölgelerinden birisi olduğunun altını çizen Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim görevimizin o kültürü, o folkloru yaşamak, yaşatmak ve bizden sonrakilere bırakmak olduğunu düşünüyorum. Mesele sadece hemşehrilik ölçeğinde bir araya gelmek değil. Çukurovalılar olarak bir sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum. Tarihten aldığımızı geleceğe bırakmak gibi bir sorumluluğumuz var. Çünkü Adana coğrafyası, kültürü, insanı ve insana bakışı bu ülkede her zaman çok önemli bir yerde durmuştur."