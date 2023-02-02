Bakan Yanık açıkladı: Engelli atamaları Şubat ayında yapılacak

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan engelli atamaları için "2023 yılının ilk engelli atamasını Şubat ayı içerisinde atmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber gerçekleştireceğiz. Çok uzun olmayan bir tarihte ilk atamaları yapmış olacağız. Farklı kanunlardan kaynaklı çeşitli atamalı biz yapıyoruz. Bu kapsam da engelli atamalarını kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini toplayarak yapıyoruz. İnşallah bu atamaları Şubat ayı içerisinde yapmış olacağız" açıklamasını yaptı.