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Bakan Yanık açıkladı: Engelli atamaları Şubat ayında yapılacak

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#Derya Yanık#Engelli#Atama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 19:00

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, kamu kurumlarına yapılacak olan engelli atamaları için Şubat ayını işaret ederek "Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber gerçekleştireceğiz. Sanıyorum ki çok da uzun olmayan bir sürede atamalar yapılmış olacak" ifadelerini kullandı.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan engelli atamaları için "2023 yılının ilk engelli atamasını Şubat ayı içerisinde atmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber gerçekleştireceğiz. Çok uzun olmayan bir tarihte ilk atamaları yapmış olacağız. Farklı kanunlardan kaynaklı çeşitli atamalı biz yapıyoruz. Bu kapsam da engelli atamalarını kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini toplayarak yapıyoruz. İnşallah bu atamaları Şubat ayı içerisinde yapmış olacağız" açıklamasını yaptı. 

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#Derya Yanık#Engelli#Atama

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