Bakan Yanık açıkladı: 1543 çocuk ailelerine  teslim edildi

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Bakan Yanık özetle şöyle konuştu: “Kayıp çocuk olduğunu iddia edebilmek için öncelikle bütün tasnifin ve bütün eşleştirmelerin yapılmış olması gerekiyor. Bu yapılmadan çocukların kayıp olduğu iddiası üzerinden bir algının oluşması hem aileleri hem toplumu tedirgin eden ve dezenforme eden bir duruma dönüşüyor. 1911 refakatsiz çocuk var. Bu çocuklardan 1543’ü ailelerine teslim edildi. Halihazırda hastanelerde tedavisi devam eden 273 çocuğumuz var. Bakıma aldığımız 95 çocuğumuz var. Bu çocuklardan 1830’u kimliği bilinen çocuklarımız, 81’i ise henüz kimliğini tespit edemediğimiz çocuklar.



81 ÇOCUK KİMLİKSİZ

81 çocuğumuzdan önemli bir kısmı 0-1 yaş, 0-2 yaş, yani kendisini ifade etme kabiliyeti olmayan çocuklarımız. Daha büyük olan diğer çocuklar yoğun bakımda oldukları için kendilerinden bilgi alamadığımız çocuklarımız. Fotoğraflandırma, DNA testleri yaparak ailelerine ulaşmaya çalışacağız. “Üçüncü şahıslara, ailesinin dışında veya ailesinin istediği kişiler dışında çocukların bakımını üstlenen kişiler yok.”



Öte yandan Kahramanmaraş ziyareti sırasında açıklama yapan Bakan Yanık, 1 Ocak - 6 Şubat arasında bakanlığa yapılan 660 koruyucu aile müracat sayısının 6 Şubat ile 28 Şubat arasında 347 binin üzerine çıktığını belirtti.