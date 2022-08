Bakan Yanık: 2023’ten sonra Suriyeliler kalmayacak

Haberin Devamı

Bakan Yanık, öğle saatlerinde Adana Valiliğini ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Yanık, ardından Adana Valisi Süleyman Elban ile görüştü. Daha sonra beraberinde AK Parti Milletvekili Abdullah Doğru ve İl Başkanı Mehmet Ay ile Vali Süleyman Elban ile birlikte Adana Üreten Kadın Kooperatifleri Birliğini ziyaret etti. Burada Birlik Başkanı Zeynep Kırılmış'tan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Yanık, el emeği ürünlerini incelediği kooperatif üyesi kadınlarla sohbet etti. Yanık, daha sonra Yedipınar Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ne ziyarette bulundu, buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“BURADA ÇOCUKLAR VATAN, MİLLET SEVGİSİYLE SERPİLİR”



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha sonra Adana Şehit Kara Pilot Yzb. Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılışında konuştu. Yanık, huzurevinin isminin öneminden bahsederek, “Çukurova ruhu Torosların eşiğinde sert rüzgarlarla mayalanan bir ruhtur. Hepimiz içinde yaşadığımız coğrafyanın ruhunu biliriz. Burada çocuklar vatan, millet sevgisiyle serpilirler, vatan millet sevgisiyle büyürler. Çukurova bu anlamda pek çok özelliğinin yanı sıra vatan sevgisi, millet sevgisi, 'kim var' dendiğinde herkesten önce 'ben varım' diyen insanının çokluğuyla ayırt edilen, başka her yerden tefrik edilen bir yerdir. Dolayısıyla işte onlardan birisi de 2017’de Şırnak’ta bir görev sırasında infilak eden helikopterde bulunan 13 yiğidimizden biri Serhat Sığınak. Kendi canından aziz bildiği vatan topraklarını korumak için canını feda etmiş bir şehidimizin adını taşıyor bu merkezimiz” diye konuştu.

“BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”



Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesinden bahseden Bakan Yanık, “Türkiye yaklaşık 40 yıldır hain, eli kanlı bir terör örgütü ile mücadele ediyor. Bu örgüt, sadece askeri hedefleri değil maalesef daha çok sivilleri hedef almış ve oralara yönelmiştir. Tüm bölge ve ülkemiz için ağır bir bedel ödenmiştir, hâlâ da ödenmeye devam ediyor. İnşallah Toroslar’ın, Çukurova’nın yiğit evlatlarının ve ülkemizin 84 milyon insanının mücadelesiyle bunların üstesinden geldik ve gelmeye de devam ediyoruz” dedi.

“HER 10 KİŞİDEN 1’İ 65 YAŞ”



Dünya nüfusunun yaşlandığını, Türkiye’de de her 10 kişiden 1’inin 65 yaş üstünde olduğuna değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha sonra şunları söyledi:



“Öte yandan bildiğimiz üzere, dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. Dünya nüfusunun yüzde 9,8’ini, ülkemizin ise yüzde 9,7’sini, hemen hemen dünya nüfusu ile aynı yaşlanma hızına sahibiz, 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturuyor. Bir başka deyişle, Türkiye’de yaklaşık her 10 kişiden 1’i 65 yaş ve üzerindedir. Ülkemizdeki yaşlanma süreci de dünyadaki demografik süreçle aynı yönde ve çok daha hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yaklaşık 8 milyonu aşkın bir yaşlı nüfusa hizmet vermekteyiz. 60 sene içerisinde ülkemizde her 4 kişiden 1’inin 65 yaş ve üzeri olması bekleniyor. Bu da yıllar geçtikçe bu alanda hizmete ihtiyaç duyan kişi sayısının artacağını bize gösteriyor. Biz, insana hizmeti, tüm ideolojilerin üzerinde görüyor, yaşlı vatandaşlarımızın hayat standartlarını da bu anlayışla ele alıyor ve takip ediyoruz.”

“765 BİNİN ÜSTÜNDE YAŞLIYA MAAŞ”



Ayrıca Bakan Derya Yanık, yaşlılar ve özel gereksinimli vatandaşlar için birçok hizmeti devreye aldıklarını söyledi. Yanık, “Hedefimiz bu hizmetlerin artırılarak devam ettirilmesi. Bununla beraber sosyal yardımlarımızla da yaşlılarımızı destekliyor, 2022 sayılı '65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun' kapsamında 765 binin üzerine yaşlımıza aylık 1.536 TL maaş veriyoruz. 2002’de Bakanlığımıza bağlı huzurevi sayısı 63’tü. 2022 itibarıyla bu sayıyı 166. 2002 yılında Bakanlığımıza bağlı huzurevlerimizin toplam kapasitesi 6 bin 477 iken, bu sayı bugün 17 bin 349. Yaşlılarımıza yönelik uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerimiz ile kamu kuruluşu ve özel kurumlar olmak üzere toplamda 37 bin 552 kapasiteli 450 huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN SINIR ÖTEMİZİ KORUMAK”



Ardından merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi’ne giden Bakan Yanık, burada esnafları ziyaret edip sohbet etti. Bir esnafın Suriyeli sığınmacıların akıbetini sorması üzerine, “Orada inşallah güvenlik tesis ettikten sonra kendileri de gitmek isteyecek, biz de göndereceğiz. Ancak şuanda oraya gönderecek bir yer yok. Mesela sadece Suriyelilerin can güvenliğini korumak değil, bizim sınır ötemizi korumak. Türkiye burada 5 milyon Suriyeliye sadece merhametinden dolayı bakmıyor. Bunu iyi bilmek lazım” dedi.

“2023’DEN SONRA BUNLARIN HİÇBİRİSİ KALMAYACAK”



Suriye’nin kuzeyinin temizlenmeden sığınmacıların gönderilemeyeceğini aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha sonra şunları söyledi:



“Bu kadar şehidi boşuna vermiyoruz. Bu kadar insana da Türkiye’de boşuna kucak açmıyoruz. Bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan da Özgür Suriye Ordusu ayrı ayrı orada mücadele ediyorlar. Suriyeliler meselesinde hem maddi hem de sosyal anlamda sıkıştıran bir külfet olduğunu kimse inkar edemez. Muhalefet ısrarla terör devleti kurdurma tarafını gözden kaçırıyor, ‘Biz bunlara neden bakıyoruz’ diyor. Bunun birde arka planı var. 10 sene öncesine kadar İstanbul’da, Ankara’da bombalar patlıyordu. 30-40 insanımız aynı anda ölüyordu. Senin insanın ölüyor. Bütün bu süreç bıçak gibi kesildi. 1 FETÖ’cü hainler ordudan, emniyetten temizlendi. 2 terör kaynağında temizlendi. Türkiye’nin içerisindeki terörist sayısı 200’ün altında. Bu Türkiye tarihinde görülmemiş bir başarı. Suriyeliler meselesinde en fazla külfet yaşayan bakanlıklardan birisi benim. Birisi de İçişleri Bakanlığı. Çünkü çocuk ve kadınlara çalışma yapıyoruz. Türkiye’nin sınır ötesi harekatında bir terör devleti kurulmasına engel olacaksak bu bedele katlanacağız. Amerika, 2 binden fazla konvoyla, tırlarla silah sevkiyatı yaptılar. Nereye gönderdiler, oradaki teröristlere gönderdiler. Biz onlarla orada mücadele ediyoruz. Suriye’nin kuzeyi YPG-PKK demektir. Şimdi peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız. 2023’den sonra bunların hiçbirisi kalmayacak.”



Son olarak Bakan Yanık, Yüreğir Serinevler Spor Salonu’nda Adasokağı Spor Kulübü Derneği Kadın Hentbol Takımı'nın gösteri maçını izledi.