Bakan Yanık: 2023 vesayet sisteminin yok edilme sürecidir

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ’a geldi. İlk olarak Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Yanık, daha sonra Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi’nde İl Danışma Toplantısı’na katıldı. Bakan Derya Yanık, burada vatandaşlara seslendi. 2023 seçimlerinin önemli olduğunu belirterek "Arkadaşlar 2023 sözün özü bu vesayet sisteminin, bu vesayet düzeninin Allah’ın izniyle sonsuza kadar yok edilmesi sürecidir. 2023 bizim için de onlar için de bunun için önemli" dedi.

"Vesayet düzenini yeniden getirmeye çalışıyorlar" diyen Bakan Yanık, "Çünkü halkın her seferinde kendisi iradesine ipotek koymaya çalışanlara karşı sandıkta verdiği cevabı durdurmaya çalışıyorlar. Buna izin vermememiz lazım. Mahalle mahalle gezmeyi, sandık başında beklemeyi, sabahlara kadar oy saymayı, vatandaşa gidip tek tek şurada konuştuklarımızı anlatıp onu ikna etmenin zorluğunu gayet iyi bilirim. Hiç kolay bir süreç değil. Çünkü bizim hiçbir sürecimiz kolay olmadı" ifadelerini kullandı.

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’BİZE BU TÜRKİYE’Yİ LAYIK GÖRMEYENLERLE KAVGAMIZ SÜRECEK’

Türkiye içerisindeki terörle mücadelenin yanında bölgesel anlamda da denklemin değiştiğini kaydeden Yanık,"İHA’larıyla, SİHA’larıyla, savunma sanayiyle bölgesel anlamda da savunma denklemini değiştirmiş bir Türkiye’den bahsediyoruz. Bize bu Türkiye’yi layık görmeyenlerle kavgamız devam edecek. 2023 seçimleri bu kavganın şah noktasıdır arkadaşlar. Sandıkta milletimizin yeniden bize bu görevi tevdi etmesiyle beraber inşallah Türkiye’nin şahlanışını bir yüzyıl daha durduramayacaklar" diye konuştu.

’MESELE TÜRKİYE MESELESİ’

Meselenin sadece seçim değil, Türkiye’nin anahtarını yeniden Türkiye’ye teslim etmek olduğunu belirten Yanık sözlerini şöyle sürdürdü:

Mesele Tayyip Erdoğan seçimi değil arkadaşlar. Mesele Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha Cumhurbaşkanı yapmak meselesi değil. Mesele Türkiye’nin geleceğinin anahtarını Türkiye’nin eline teslim etmek. Mesele bir seçim daha sonra Türkiye’nin vesayet sisteminden, vesayet odaklarının etkisinden, siyaset mühendisliğinden sonsuza kadar kurtulması mücadelesini vermek. Mesele Türkiye’nin geleceğini kurmak meselesi. Mesele çocuklarımızın geleceğini kurmak meselesi. Mesele bizim insanımızın, dünyanın her yerinde başı onurlu, alnı ak bir biçimde gezmeye devam etmesi meselesi ifadelerini kullandı.

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Programa AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, il teşkilatı ve partililer katıldı. Programın sonunda Bakan Yanıka çeşitli hediyeler takdim edildi. Bakan Yanık programın ardından şehit ailelerini ziyaret etti.