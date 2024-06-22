Bakan ve Meteoroloji uyardı! Aşırı sıcak olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Denizli’nin güney, Muğla’nın iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR

Rüzgârın da Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından aşırı sıcaklara ilişkin şu uyarılarda bulundu: “Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre; ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında, rüzgârın saatte 40-60 km kuvvetli, yüksek kesimlerde ise saatte 60-80 km hızla esmesi beklenmektedir. Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle; Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum.”

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PROF. DR. ŞEN: UZUN SÜRE YAĞIŞ YOK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de “Doğu Karadeniz bölgesinde yağmur, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuvvetli poyrazın dışında önemli bir meteorolojik hadise yok. Uzun süre yağış olmayacak. Sıcaklıklar ortalamanın 5-8 derece üzerinde devam ediyor. İstanbul 30’un altına, İzmir 35’in altına düşmeyecek” mesajını paylaştı.