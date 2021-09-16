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Bakan Varank'tan TEKNOFEST'te yarışan takımlara ziyaret

#TEKNOFEST#Mustafa Varank#Teknoloji
Bakan Varanktan TEKNOFESTte yarışan takımlara ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da TEKNOFEST'te yarışan takımları ziyaret etti.

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Yunuseli Havalimanı'nda süren yarışmaları takip eden Bakan Varank, takımların bulunduğu çadırları gezerek gençlere başarı dileğinde bulundu.

Gençlere ilgilerinden dolayı teşekkür eden Varank, "İnsansız hava aracı yarışlarını altı senedir düzenliyoruz. Değişen teknolojilerle biz yarışmalarımızı düzenliyoruz. Serbest kategoride çok iyi yarışmacılar vardı. İnşallah sizler yeni arkadaşlarınızı yetiştirerek, sizden sonraya da önemli miraslar bırakacaksınız. Sizler Türkiye'nin geleceğine imza atan çok başarılı mühendisler, bilim insanları olacaksınız." diye konuştu.

Gençleri gördükçe arkalarının sağlam olduğunu bildiklerini belirten Varank, çadırları tek tek gezerek gençlerle fotoğraf çektirdi ve yaptıkları çalışmaları izledi.

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#TEKNOFEST#Mustafa Varank#Teknoloji