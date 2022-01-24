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Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na doğalgaz kısıtlaması tepkisi

#Mustafa Varank#Kılıçdaroğlu#Doğalgaz Kısıtlaması
Bakan Varanktan Kılıçdaroğluna doğalgaz kısıtlaması tepkisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılış programında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun enerji kısıntısı konusundaki tavırlarını eleştirdi.

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Bakan Varank konuşmasında, "Ben ana muhalefetin liderine bir çift söz söylemek istiyorum. Bugün Kılıçdaroğlu aklınca birtakım açıklamalar yapmış. Enerji konusunda maalesef dışa bağımlı olduğumuz herkesin malumu. Buna rağmen, ülkemizin enerji tedarikini çeşitlendirmek için attığımız her adımda kendisi ve partisi bizim karşımıza dikildi. Enerji santralleri yapıyoruz, şantiyeleri basıp, yaptırmayız diyorlar. Akkuyu'da nükleer enerji yatırımı yapıyoruz, yaptırmayız diyorlar. Doğal gaz araması yapan gemilerimiz Doğu Akdeniz'deyken, ne işimiz var Libya'da diyorlar. Gidin araştırın, Saros Körfezi'nde yapacağımız LNG terminaline kim karşı çıkmış. O işi engellemek için CHP milletvekilleri neler yapmış. O terminali bitirmiş olsaydık belki bugün bu sorunu hiç yaşamayacaktık. Şimdi utanmadan sıkılmadan, İran kaynaklı bir sorun yaşadığımızda açıklama yapıyorlar. Biz her alanda olduğu gibi enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken, bazıları sadece köstek olmanın derdinde. Ben bu art niyetli zihniyeti milletimize havale ediyorum" dedi.

İRAN'IN DOĞALGAZ ARZINDA KESİNTİYE GİTMESİ

İran'ın doğalgaz arzında kesintiye gitmesinin OSB'lerde ve sanayi tesislerinde doğal gaz ve elektrik arzında kısıtlamalara gidilmesine neden olduğunu hatırlatan Varank, şunları kaydetti:

"Elbette kış şartlarının ağır geçtiği böyle bir dönemde, doğrudan vatandaşlarımızın evinde kullandığı gaz ve elektrikte bir kesintiye gitmemiz düşünülemez. En başından beri Enerji Bakanlığımız süreci hassasiyetle yönetmeye çalışıyor. Enerji Bakanlığımız, sanayicilerimizin talep ve önerilerini dikkate alarak, İran kaynaklı bu kısıtlamaları, üretime en az etki edecek şekilde düzenliyor. İnşallah birkaç gün sürecek bu sıkıntılı süreci sanayicilerimizle el ele vererek atlatacağız. Üretimle uzaktan yakından alakası olmayan kesimlerin, oluşturmaya çalıştığı panik havasına kimse aldırış etmesin. Şoklara karşı direncini defalarca kanıtlamış sanayi sektörümüz, birkaç gün sürecek bu sıkıntılı sürecin üstesinden gelecek güce sahiptir. Büyük ölçüde telafi edemeyeceğiz bir üretim kaybı yaşamayacağız. Biz sanayicilerimizin karşılaştığı her sorunda yanlarında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Varank#Kılıçdaroğlu#Doğalgaz Kısıtlaması

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