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AA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 19:02 | Son Güncelleme:

Bakan Varank'tan Facebook açıklaması

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Bakan Varank'tan Facebook açıklaması
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Facebook'un Türkiye'de temsilcilik açma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, "Facebook açısından bu isabetli bir karar olmuştur" dedi.

Facebook'un Türkiye'de temsilcilik açma kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Facebook açısından bu isabetli bir karar olmuştur. Türkiye'de artık herkesin eriştiği, haberlerin, bilgilerin çok hızlı dolaşıma sokulduğu bu platformların yerel kanunlardan bağımsız olması düşünülemez. Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri ödemeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

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