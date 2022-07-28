Bakan Varank'tan CHP'li Özel'e tepki: Gençlerin 'dayı'ya ihtiyacı yok

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Bakan Varank, İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü'nde İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivali programında öğrencilerle bir araya geldi.

Varank, buradaki konuşmasında şöyle dedi:

"Üniversiteli arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde bize en fazla sorulan sorulardan bir tanesi şu; 'Sayın bakanım ben hangi bölümü okursam, şurada iş bulabilirim, şurada maaşlı bir işe girebilirim.' Benim o arkadaşlarıma söylediğim ilk cümle şu oluyor; bir kere üniversiteye başlıyorsanız kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmamalı. Kendi hayatınıza nasıl yön veriyorsanız, bir girişimcilik mi yapacaksınız, kendi kendinize farklı alanlara yönelerek kendinizi geliştirip kendi işlerinizi mi kuracaksınız? Bir genç arkadaşımın bu yaşlarda, böyle heyecanlı yaşlarda 'Ben bir yere gireyim maaşımı alayım' diye yola çıkmasını açıkçası genç arkadaşlarımız için bir haksızlık, onların potansiyelini aşağı düşürücü bir düşünce tarzı olarak görüyorum. Siz kendi yolunuzu çizebilirsiniz, ayaklarınız üzerinde durabilirsiniz. Buralardan mezun olduktan sonra kendi girişimlerinizi kendi araştırma projelerinizi yapabilirsiniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kendi yolunuzu çizerken sizin en önemli yoldaşlarınızdan bir tanesi olacaktır. Bağlı ve ilgili kuruşlarıyla birlikte gençlere en fazla destek veren bakanlıkların başında geliyor. KOSGEB’de hem geleneksel girişimcilerimize hem de teknoloji tabanlı girişimcilerimize maddi destekler veriyoruz. TÜBİTAK ile üniversite çağındaki gençlerimize gerek eğitim alırken gerekse eğitimleri sonrasında çok ciddi destekler veriyoruz."

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Bakan Varank’ın konuşmasının ardından TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP’li Özgür Özel, "Herkes bakan evladı mı? Herkesin arkasında Varank dayısı yok" ifadelerini kullandı.

VARANK'TAN TEPKİ

Bakan Varank, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Özel'e tepki gösterdi. Varank, "Dünyanın en alçak muhalefeti ve en ahlaksız medyası maalesef bizim ülkemizde bulunuyor. Konuşmanın başını sonunu kırpıp, akılları sıra siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Evet, gençlere tavsiyem üniversiteye başlarken ilk düşünceleri bir yerde istihdam edilmek olmamalı. Bakanlığımızın, KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın, TEKNOFEST'in, teknopark ve kuluçkaların hibe, burs ve projelerinden, araştırma ve girişimcilik desteklerinden mutlaka faydalanmalarıdır. Böylece gençler, kendi girişimlerini kurabilir, kendi araştırmalarını yapabilir, kendi projelerini gerçekleştirebilir, kendi başarı hikayelerini yazabilirler. Bakanlığımızın objektif kriterlere dayanan desteklerinden faydalanan yüzbinlerce genç zaten halihazırda bunu yapıyor. Müfteri Özgür Özel ve CHP sözcüleri bilsin ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinden faydalanmak için gençlerin bir 'dayı'ya ihtiyacı yoktur. CHP'de görev yapmak isteyenlerin ise hangi rezil ilişkiler içerisine girmek zorunda olduğunu Aykut Erdoğdu istifasıyla tüm Türkiye öğrendi" ifadelerini kullandı.