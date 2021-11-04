Bakan Varank'tan CHP'li İslam'a FETÖ tepkisi: 'Ben ailemden şehit verdim'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sergen Yalçından tartışılan karar Sportingin golleri sonrası...Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! Sporting'in golleri sonrası...#Beşiktaş
Piyasalar bu haberi bekliyordu Kritik karara altından ilk tepkiPiyasalar bu haberi bekliyordu! Kritik karara altından ilk tepki#Altın Fiyatları
Bill Gatesten flaş uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladıBill Gates'ten flaş uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladı!#Bill Gates
Beşiktaş, Portekizde farklı kaybetti Devler Ligine veda...Beşiktaş, Portekiz'de farklı kaybetti! Devler Ligi'ne veda...#Şampiyonlar Ligi
Bilim Kurulu kararı verdi: BioNTechte hatırlatma dozu başlıyorBilim Kurulu kararı verdi: BioNTech'te hatırlatma dozu başlıyor#Bilim Kurulu
MSBden S-400 iddialarına yalanlamaMSB'den S-400 iddialarına yalanlama#S-400
Kritik kararın ardından son tablo da geldi: Durum pek iç açıcı değilKritik kararın ardından son tablo da geldi: Durum pek iç açıcı değil#Koronavirüs
Twitterdaki çirkin paylaşımlar... Cumhurbaşkanı Erdoğandan suç duyurusuTwitter'daki çirkin paylaşımlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu#Recep Tayyip Erdoğan
Günlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsinGünlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor! Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsin#Alev
Bakan Varanktan CHPli milletvekiline FETÖ tepkisi: Ben ailemden şehit verdimBakan Varank'tan CHP'li milletvekiline FETÖ tepkisi: 'Ben ailemden şehit verdim'#Mustafa Varank
Habere gitti, haber oldu... İntihara kalkışan kadını gazeteci kurtardıHabere gitti, haber oldu... İntihara kalkışan kadını gazeteci kurtardı#İntihar
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladıFed merakla beklenen faiz kararını açıkladı#Fed Faiz
Bakan Özer kaygıları giderdi... Okulları kapalı tutma lüksümüz yokBakan Özer kaygıları giderdi... "Okulları kapalı tutma lüksümüz yok"#Mahmut Özer
Erdoğan: Ülkemizin dört yanını hizmetlerle donattık, yarışımız devam ediyorErdoğan: Ülkemizin dört yanını hizmetlerle donattık, yarışımız devam ediyor#Recep Tayyip Erdoğan
Galatasaraydan rest TFF başvuruyu reddetti ama...Galatasaray'dan rest! TFF başvuruyu reddetti ama... #Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Varank'tan CHP'li İslam'a FETÖ tepkisi: 'Ben ailemden şehit verdim'

#Mustafa Varank#FETÖ#Nazır Cihangir İslam
Bakan Varanktan CHPli İslama FETÖ tepkisi: Ben ailemden şehit verdim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın "FETÖ'nün hesabını ver" sözlerine karşılık, "Sen ver FETÖ'nün hesabını. Ben ailemden şehit verdim." dedi.

Haberin Devamı

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak bir diktatörün ölümünü konu alan "Viva Zapata" adlı filmin kesitlerinden örnek vermesine tepki gösterdi.

Şener'in konuşmasında "AK Parti milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutsallaştırdıklarını ifade ettiğini" anımsatan Varank, şunları söyledi:

"Çok çirkin kampanyanın döndüğü şu iki günde Cumhurbaşkanımızla ilgili çok çirkin hashtaglar açıldı. Öldüğüyle ilgili ifadeler kullanıldı, hasta olduğuyla ilgili ifadeler kullanıldı. Sayın Abdüllatif Şener, böyle bir ortamda Viva Zapata diye bir filmden bahsetti ve oradaki karakterin kasabanın ortasında öldürülmesinden bahsetti. Sayın Şener'in bu ifadesinin açıkçası özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz. Sayın Şener, siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış. Keşke Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Ömer ile Hazreti Ebubekir arasındaki hikayeyi hatırlasaydı. Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı hatırlardı."

Bakan Varank'ın sözlerine bazı CHP milletvekilleri, "Bizim değerlerimiz derken CHP'yi ne olarak nitelendiriyorsunuz?" deyip masalara vurarak tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Bunun üzerine Bakan Varank, "Sayın Şener bizim medeniyet değerlerimize uzaklaşmış, bunu söylüyorum. Biz Cumhurbaşkanımızla siyaset yapıyoruz. Onun bu ülke için harcadığı emeğin farkındayız ve bütün çalışmalarımızda onu anıyoruz. Kendisi CHP'de siyaset yaptığı için Sayın Kılıçdaroğlu ile adının anılmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP'de siyaset yapsaydım asla Kılıçdaroğlu ile anılmak istemezdim." diye konuştu.

Tepkilerini tekrar masalara vurarak devam ettiren CHP'li milletvekilleri bu defa da Bakan Varank’ın konuşma yaptığı masanın önüne giderek, Varank'tan özür dilemesini talep etti.

CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, "Sen FETÖ'nün hesabını ver" demesi üzerine de Varank, "Ben ailemden şehit verdim. FETÖ mücadelesinde ben şehit verdim." ifadelerini kullandı.

Yaşanan kargaşa, AK Parti milletvekillerinin araya girmesiyle bir süre daha devam etti. Tartışmalar sonrası CHP'li milletvekillerinin yerine oturmasıyla görüşmelere kaldığı yerden devam edildi.

Gözden Kaçmasın

Bakan Varank: Baykar, Türkiyede yüksek teknolojili alanlarda en fazla katma değer üreten firmalardan biridirBakan Varank: 'Baykar, Türkiye'de yüksek teknolojili alanlarda en fazla katma değer üreten firmalardan biridir'Haberi Görüntüle
Bakan Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu
daha fazla video içinBakan Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Varank#FETÖ#Nazır Cihangir İslam

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses