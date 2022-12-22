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Bakan Varank: Yeni asgari ücret, 20 yıllık iktidarımızın en yüksek dolar kuru

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#Bakan Varank#Asgari Ücret#Denizli Ticaret Odası
Bakan Varank: Yeni asgari ücret, 20 yıllık iktidarımızın en yüksek dolar kuru
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 21:11

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 8 bin 506 lira, dolar kuru anlamında 20 yıllık iktidarımızda en yüksek dolar kuru olan asgari ücret” dedi.

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Denizli Ticaret Odasının (DTO) iştiraki olan Denizli AB İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) bünyesinde kurulan Denizli Teknik Tekstil Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücreti değerlendirdi. Asgari ücretteki artışla birlikte iş verene sağlanan katkıda da artış yapıldığına dikkat çeken Bakan Varank, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımız bugün asgari ücret rakamını 8 bin 506 lira olarak açıkladı. Hani bazı ekonomiciler var; sadece dolar kuruyla hesaplayıp ekonomici olduklarını zannediyorlar. İşte 8 bin 506 lira, dolar kuru anlamında 20 yıllık iktidarımızda en yüksek dolar kuru olan asgari ücret. Bu da çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. İş dünyamızı ilgilendiren boyutuyla 100 lira olan asgari ücret katkısını 250 liraya çıkarttık. Orada da işverenlerimizin elini biraz daha rahatlatmayı istiyoruz. Yeni asgari ücretimiz hayırlı uğurlu olsun”

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#Bakan Varank#Asgari Ücret#Denizli Ticaret Odası

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