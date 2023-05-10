Bakan Varank ve başkanlar mesajı Togg'dan verdi

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Bakan Varank'a, Yenişehir yolunda Çelik'in yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ile AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri eşlik etti. Bakan Varank o anları, "Şu anda Yenişehir Yüksek Hızlı Tren şantiyemizden Türkiye'nin otomobili ve Süleyman Bey'in kaptan şoförlüğünde ayrılıyoruz. Basın açıklamamızı yaptık. Bursalılara Yüksek Hızlı Tren ile ilgili, uzun yıllardır bekledikleri bu hizmetle ilgili gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Şimdi Yenişehir'e gidiyoruz, vatandaşlarımızla buluşacağız ama biraz yağmur var. Eğer vatandaşlarımız takdir eder gelirlerse onlarla hasbihal edeceğiz" diyerek kayıt altına aldı.

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BAKAN VARANK'A KOKOREÇ İKRAM EDİLDİ

Bursa'nın Yenişehir ilçesine gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ilçede kokoreç ikram edildi. Yenişehir'de hızlı tren istasyonu incelemesi ve vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından kendisine meşhur Çakır kokoreççide yemek ikram edildi. Bakan Varank, yemek sonrası işyerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ilçeden ayrıldı.