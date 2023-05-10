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Bakan Varank ve başkanlar mesajı Togg'dan verdi

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Varank#Süleyman Çelik#Togg
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 21:52

Bursa'nın Yenişehir ilçe merkezinde AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Süleyman Çelik'in Togg'un direksiyonuna geçtiği makam aracında yaşananları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cep telefonuyla kaydetti.

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Bakan Varank'a, Yenişehir yolunda Çelik'in yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ile AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri eşlik etti. Bakan Varank o anları, "Şu anda Yenişehir Yüksek Hızlı Tren şantiyemizden Türkiye'nin otomobili ve Süleyman Bey'in kaptan şoförlüğünde ayrılıyoruz. Basın açıklamamızı yaptık. Bursalılara Yüksek Hızlı Tren ile ilgili, uzun yıllardır bekledikleri bu hizmetle ilgili gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Şimdi Yenişehir'e gidiyoruz, vatandaşlarımızla buluşacağız ama biraz yağmur var. Eğer vatandaşlarımız takdir eder gelirlerse onlarla hasbihal edeceğiz" diyerek kayıt altına aldı.

Bakan Varank ve başkanlar mesajı Toggdan verdi

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BAKAN VARANK'A KOKOREÇ İKRAM EDİLDİ

Bursa'nın Yenişehir ilçesine gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ilçede kokoreç ikram edildi. Yenişehir'de hızlı tren istasyonu incelemesi ve vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından kendisine meşhur Çakır kokoreççide yemek ikram edildi. Bakan Varank, yemek sonrası işyerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ilçeden ayrıldı.

Bakan Varank ve başkanlar mesajı Toggdan verdi

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#Mustafa Varank#Süleyman Çelik#Togg

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