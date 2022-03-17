Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Varank Üsküdar'da gençlerle bir araya geldi

#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Mustafa Varank#Üsküdar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Üsküdar'da gençlerle bir araya geldi. Varank, "Türkiye'de ve Dünyada her şeyin çözümü siyasette. Eğer siyaset çözüm üretebiliyorsa başarılı olabilir. 20 yıldır biz hükümetlerimizle Türkiye'yi getirdiğimiz aşamada bunun en güzel örneğini verdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Haberin Devamı

Üsküdar Belediyesi'nin 'Nevmekan Konuşmaları' kapsamında Bakan Mustafa Varank, saat 19.30'da gençlerle buluştu. Burada bir konuşma yapan Bakan Mustafa Varank, "Gençlerimiz siyaseti çözümün bir parçası olarak görmüyorlar. Türkiye'de ve Dünyada her şeyin çözümü siyasette. Eğer siyaset çözüm üretebiliyorsa başarılı olabilir. 20 yıldır biz hükümetlerimizle Türkiye'yi getirdiğimiz aşamada bunun en güzel örneğini verdiğimizi düşünüyorum.

Bakan Varank Üsküdarda gençlerle bir araya geldi

Gençler siyaseti ve siyasetçiyi kendilerinden çok faklı görüyorlar. Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'yi önümüzdeki dönemde uzay alanında daha kabiliyetli bir ülke haline getirmek istiyoruz. Uzay alanında birçok çalışmamız var. Türkiye kendi uydusunu, iletişim uydusunu, haberleşme uydusunu, gözlem uydusunu üreten bir ülkeydi. Uzaya erişim kendimizin tasarladığı hibrit roketlerle, gerekse uydular anlamında Türkiye'yi uzay yarışına daha iyi hazırlamak istiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Varank'a ziyaret esnasında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Mustafa Varank#Üsküdar

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali