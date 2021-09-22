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Bakan Varank: Türkiye’de girişimciliği hızlandırmak istiyoruz

#TEKNOFEST#Mustafa Varank#Girişimcilik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mevzuattan insan kaynağı yetiştirilmesine kadar her alanda girişimciliğe destekler verdiklerini belirterek, "Aynı zamanda kendi yatırım fonlarımızı da oluşturarak Türkiye’de girişimciliği hızlandırmak istiyoruz." dedi.

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(AA) - Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni, Bakan Varank'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gerçekleştirildi.

Bakan Varank, birincilik ve ikincilik ödüllerini sahiplerine verdi. Çekya'dan "Colobra" 20 bin dolarlık birincilik ödülünü, Pakistan'dan "Classnotes" ise 10 bin dolarlık ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Google Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Keteloğlu ise 5 bin dolarlık üçüncülük ödülünü Türkiye'den "Servissoft" girişimine takdim etti.

Ödül töreninde konuşan Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde en önemli başlıklardan birinin girişimciliğin Türkiye’de desteklenmesi olduğunu anımsattı.

Varank, bu kapsamdaki girişimcilik desteklerine değinerek, şöyle konuştu:

"Mevzuattan insan kaynağı yetiştirilmesine kadar her alanda girişimciliğe destekler veriyoruz ama aynı zamanda kendi yatırım fonlarımızı da oluşturarak Türkiye’de girişimciliği hızlandırmak istiyoruz. Daha önce Türkiye’de ‘unicorn’ çıkar mı diyenler şimdi peşi sıra ilan ettiğimiz ‘unicorn’lardan heyecan duymaya başladılar."

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İstanbul’u girişimciliğin başkentlerinden biri yapmak istediklerini vurgulayan Varank, bu kapsamda şehrin yerli ve yabancı girişimlere ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Take Off’un da uluslararası alanda güzel bir organizasyon olduğunu dile getiren Varank, “Burada start-up’lar gelip fikirlerini savunuyorlar. Bizden bir para ödülü kazanıyorlar ama burada elde ettikleri network ve burada kurdukları ilişkiler hepsinden daha değerli.” dedi.

Bakan Varank, zirvede ödül alanları tebrik etti. Daha sonra zirve paydaşları, jüri üyeleri ve ödül kazananlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

ZİRVE HAKKINDA

TEKNOFEST kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi festival alanında yerli ve yabancı start-up’ları ekosistemden mentor ve kurumlarla bir araya getirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen zirve, Türkiye’den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderleri, alanında uzman mentorler, çok uluslu şirketler ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını TEKNOFEST’te buluşturdu.

Yurt dışından ve yurt içinden başvuruların gerçekleştirildiği girişim zirvesinde bu yıl eğitim teknolojileri, sağlık teknolojileri, oyun, veri, otonom teknolojiler, yapay zeka, blokzincir, finansal teknolojiler ve mobilite olmak üzere 9 farklı kategorideki girişimler jüri tarafından değerlendirildi ve ödül almaya hak kazananlar belirlendi.

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#TEKNOFEST#Mustafa Varank#Girişimcilik