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Bakan Varank ile Togg'a binen gençler heyecan dolu anlar yaşadı

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#Mustafa Varak#Togg#Zafer UAV Takımı
Bakan Varank ile Togga binen gençler heyecan dolu anlar yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 01:57

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, gençlere Togg sürüşü gerçekleştirerek ile heyecan dolu anlar yaşattı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Varank, "Bu aracı kim alacak diyorlardı. Biri kim beğenir. Bunun yurt dışında üretildiğini söylediler. Bu aracı yapmak için biz neler çektik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iradesini koydu. 'Türkiye'nin kendi otomobili olması lazım' dedi. İşte bu araç ortaya çıktı" diye konuştu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da katıldığı TEKNOFEST etkinliğinde, Zafer UAV Takımı eşliğinde yerli otomobil Togg ile heyecan dolu bir sürüş testi yaptı. Türkiye'nin yerli ve milli akıllı cihazını Bakan Varank ile test eden gençler, yaşadıklarına inanamadı. Bakan Varank, Togg'a binen gençlere "Sizin uçaklar kaç kilometre ile kalkış yapıyor. İvmelenmesi nasıl?" diye sordu. Gençlerin cevap vermesine imkan vermeden gaza basan Bakan Varank, büyük heyecan yaşanmasına sebep oldu.

Bakan Varank, kendisine şaka yaptığını söyleyen gençlere akıllı cihazın bilinmeyen bir özelliğini daha gösterdi. Elektrikli araç olduğu için aks mesafeleri tekerleklerin dönüşlerini iyi hazırladığını belirten Bakan Varank, oldukları yerde tekerleri kaydırmadan uzun süre dönüş gerçekleştirdi.

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Başı dönen gençlere araç ile ilgili düşüncelerini soran Bakan Varank, "Bu aracı kim alacak diyorlardı. Biri kim beğenir. Bunun yurt dışında üretildiğini söylediler. Bu aracı yapmak için biz neler çektik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iradesini koydu. 'Türkiye'nin kendi otomobili olması lazım' dedi. İşte bu araç ortaya çıktı" diye konuştu.

Araçtaki gençler ise, "Mis gibi olmuş. Ben hayatımda ilk defa böyle hızlı bir kalkış gördüm. Bambaşka bir duygu denenmesi gereken bir deneyim" dedi.

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#Mustafa Varak#Togg#Zafer UAV Takımı

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