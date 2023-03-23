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Bakan Varank, Hatay'da

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Deprem#Kahramanmaraş
Bakan Varank, Hatayda
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 14:22

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'da hasar gören sanayi sitelerinde incelemede bulunup, deprem felaketinde ölenlerin defnedildiği Narlıca Mezarlığı'nı ziyaret etti.

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Bakan Mustafa Varank, bir dizi ziyaret ve toplantı için Hatay'a geldi. Bakan Varank, ilk olarak deprem felaketinde hasar gören Dericiler Sitesi'ni ziyaret edip, incelemelerde bulundu, ardından Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafın sorunlarını dinledi. Deprem felaketinde ölenlerin defnedildiği Narlıca Mezarlığı'nı da ziyaret eden Varank, burada dua edip, namaz kıldı. Daha sonra Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ne (MOBSAN) geçen Varank, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait ASYA Ayni Yardım Dağıtım Deposu'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı, esnaf ile sohbet etti.

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#Hatay#Deprem#Kahramanmaraş

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